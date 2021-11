Serienschöpfer bestätigt zweite Staffel von Netflix-Hit „Squid Game“

Anzeige

Fans des Netflix-Hits „Squid Game“ können sich freuen: Die erfolgreichste Serie des Streamingriesen aller Zeiten bekommt offiziell eine zweite Staffel. Das sagte Serienschöpfer Hwang Dong-hyuk gegenüber der Nachrichtenagentur AP.

„Es gab so viel Druck, so viel Nachfrage und so viel Liebe für eine zweite Staffel. Deshalb hatte ich fast das Gefühl, du uns keine Wahl gelassen wird“ sagte der Regisseur und Drehbuchautor. „Ich kann aber bestätigen, dass es tatsächlich eine zweite Staffel geben wird.“

Aktuell sei er in der Planungsphase und es sei noch zu früh, konkrete Aussagen zu treffen. Sicher sei allerdings: „Ich verspreche, Gi-Hun wird zurückkommen und er wird etwas für die Welt tun.“

Die erfolgreichste Netflix-Show aller Zeiten

Anfang Oktober löste „Squid Game“ „Bridgerton“ als bis dato erfolgreichste Netflix-Show ab. Die Serie wurde letzten Angaben zufolge von rund 142 Millionen Haushalten gesehen, die Abonnentenzahl von Netflix stieg zuletzt auch wegen „Squid Game“ um 4,4 Millionen Abonnementen.