Sprung ins Hauptprogramm: “Chez Krömer” läuft künftig auch im Ersten

Berlin. Nach mehrjähriger Sendepause hatte sich Kurt Krömer 2019 mit einer neuen Sendung zurückgemeldet. “Chez Krömer” kam bei Kritikern so gut an, dass sie sogar mit einem Grimmepreis ausgezeichnet wurde.

Jetzt schafft es der 45-Jährige mit seinem Format sogar ins Hauptprogramm: Ab Juni will das Erste die RBB-Sendung ausstrahlen, wie der Sender nun mitteilte. Erstmals zu sehen ist das Format am Donnerstag, 4. Juni, um 23.30 Uhr. Fortan will der Sender vier neue Ausgaben zeigen.

Gäste noch nicht bekannt

Details zur neuen Staffel “Chez Krömer” sind derweil noch nicht bekannt. Auch auf die Bekanntgabe der Gäste müssen Fans noch warten.

RND/msc