Springer will Umzug in Neubau bis Ende August abschließen

Berlin. Der Medienkonzern Axel Springer will den Umzug mehrerer Unternehmensteile in den Neubau in Berlin voraussichtlich bis Ende August abgeschlossen haben. Ab Montag startet der Umzug, zunächst mit den Bereichen Axel Springer IT, Axel Springer Ideas Engineering und Media Impact, wie das Unternehmen am Freitag ankündigte. Die Coronavirus-Krise habe nach derzeitigem Stand nicht zu Verzögerungen bei den Planungen geführt.

“Bild” bleibt am bisherigen Standort

Die Schlüsselübergabe für den Redaktions- und Büroneubau erfolgte im Dezember. Der Bau des niederländischen Architekten Rem Koolhaas grenzt direkt an den bestehenden Verlagskomplex in der Hauptstadt. Er bietet Raum für mehr als 3000 Mitarbeiter. Springer beschäftigt insgesamt mehr als 16 000 Mitarbeiter.

Den Konzernangaben zufolge werden ab Juli dann die Redaktionsteile der journalistischen Marke "Welt" und ab Mitte Juli Mitarbeiter des Preisvergleichsportals Idealo umziehen. Die "Bild"-Marke bleibt am bisherigen Verlagsstandort.