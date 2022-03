Zehn Jahre Spotify in Deutschland: „Roller“ von Apache 207 ist der meistgestreamte Song

Anzeige

Berlin. Am Sonntag gibt es den Audiostreamingdienst Spotify zehn Jahre in Deutschland – in diesem Zeitraum war „Roller“ des Rappers Apache 207 der meistgestreamte Song. Das teilte der Dienst zu seinem Jubiläum mit. Der 24-Jährige hat türkische Wurzeln, wurde in Ludwigshafen geboren und nennt sich gerne Mannheimer Rapper.

Insgesamt stellt der Service bei seinen Kunden eine Begeisterung für Rap und Hip-Hop fest, die sich etwa in der Liste der Top-Künstler der jeweiligen Jahre 2012 bis 2021 widerspiegele.

2012 war demnach Cro der meistgestreamte Künstler, 2013 der Rapper Macklemore mit dem Musikproduzenten Ryan Lewis, 2016 Drake, 2018 RAF Camora und 2021 Bonez MC. Der aus der Ukraine stammende Berliner Rapper Capital Bra führte sogar in zwei Jahren die Liste der Top-Künstler an: 2020 und 2019.

Die erfolgreichsten Songs in Deutschland:

„Roller“ von Apache 207 „Dance Monkey“ von Tones And I „Blinding Lights“ von The Weeknd „Shape of You“ von Ed Sheeran „Ohne mein Team“ von Bonez MC, Maxwell, RAF Camora „Was du Liebe nennst“ von Bausa „500 PS“ von Bonez MC, RAF Camora „In My Mind“ von Dynoro, Gigi D‘Agostino „Vermissen (feat. Henning May)“ von Juju, Henning May „rockstar (feat. 21 Savage)“ von 21 Savage, Post Malone

Die meistgestreamten Künstlerinnen und Künstler in Deutschland des jeweiligen Jahres:

2012: Cro

2013: Macklemore & Ryan Lewis

2014: Kollegah

2015: Ed Sheeran

2016: Drake

2017: Ed Sheeran

2018: RAF Camora

2019: Capital Bra

2020: Capital Bra

2021: Bonez MC

Spotify mit Sitz in Stockholm wurde 2006 gegründet. Er gilt als die weltweite Nummer eins im Musikstreaming-Geschäft mit zuletzt 406 Millionen Nutzern, von denen 180 Millionen zahlende Abo-Kunden sind. Am 13. März 2012 startete Spotify in Deutschland.