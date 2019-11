Spontaner denn je - Domian kehrt heute ins Fernsehen zurück

Anzeige

Köln. Nach mehrjähriger Pause kehrt Jürgen Domian am heutigen Freitag (23.30 Uhr) mit einer neuen Talkshow ins WDR Fernsehen zurück. In der Live-Sendung will er mit seinen Gästen nach eigenen Angaben intensive Gespräche führen und dabei keine Themen aussparen. Worüber und mit wem er dort sprechen wird, weiß der 61-Jährige vorher allerdings nicht: Die Redaktion hat die Gäste ausgewählt, Domian wird sie und ihre Themen erst während der Sendung kennenlernen.

Domian war 21 Jahre lang am Sorgentelefon

Der Journalist hatte 21 Jahre lang - bis Ende 2016 - eine Telefontalk-Sendung moderiert, die nachts im WDR Fernsehen und bei Radio 1Live lief. Die Anrufer schütteten ihm ihr Herz aus und erzählten von ihren Sorgen und Problemen.

Bei seiner neuen TV-Talkshow "Domian live" wird er seine Gäste nun nicht nur hören, sondern auch sehen können. Weitere Ausgaben der Show sind für die folgenden drei November-Freitage geplant.

RND/dpa