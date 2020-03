Spitzen-Quoten für “Pocher vs. Wendler”

Anzeige

Ein wochenlanger Streit ging der Show “Pocher vs. Wendler” voraus. Auch das war sicher ein Grund dafür, dass die Sendung am Sonntag Spitzenquoten einfuhr, wie dwdl.de berichtet. In der Zielgruppe schaltete demnach mehr als jeder Vierte ein.

2,63 Millionen 14- bis 49-jährige Zuschauer trieben demzufolge den RTL-Marktanteil ab 20.15 Uhr auf 27,4 Prozent. Damit lief es sogar noch ein bisschen besser als für “Let’s Dance” am Freitag. “Tatort”, Shows und Spielfilme der Konkurrenz kamen bei den jungen Menschen nicht an diese Zahlen heran. Stärkster Verfolger war der Franken-"Tatort" “Die Nacht gehört dir”, der es mit 1,9 Millionen jungen Zuschauern auf 16,8 Prozent Marktanteil brachte.

“Tatort” beim Gesamtpublikum ganz vorn

Beim Gesamtpublikum hatte der “Tatort” dann aber doch wie so oft die Nase vorn: Der Krimi im Ersten erreichte demnach 8,29 Millionen Zuschauer und 23,1 Prozent Marktanteil. 4,22 Millionen Zuschauer entschieden sich insgesamt für “Pocher vs. Wendler” – 14 Prozent Marktanteil. Punkten konnte RTL im Anschluss auch noch mit “Laura & Der Wendler – Total verliebt in Amerika”: 1,95 Millionen Zuschauer blieben unmittelbar nach der Show dran und hielten den Marktanteil bei 27 Prozent.

RND/hsc