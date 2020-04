Spezialfolge der “Sesamstraße": Krümelmonster erklärt das Coronavirus

Anzeige

Eine Spezialfolge der “Sesamstraße” beschäftigt sich mit dem Coronavirus. Elmo und das Krümelmonster wenden sich darin an die Kinder, die während der Corona-Pandemie zu Hause bleiben müssen. “Hamilton”-Komponist Lin-Manuel Miranda und die Schauspieler Anne Hathaway und Tracee Ellis Ross sind prominente Gäste in der 30-minütigen Folge, die darauf abzielt, Kinder und ihre Familien in unsicheren Zeiten zu unterhalten und aufzuklären, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Die Sendung, die im Videokonferenzstil aufgezeichnet ist, wird am 14. April in den USA, Australien, Kanada und Großbritannien ausgestrahlt.

“Wir hoffen, dass die ‘Sesamstraße’ Familien in einem Moment unterhalten und begeistern wird, in dem sich so viele von aktuellen Ereignissen isoliert und überwältigt fühlen”, sagte Steve Youngwood, Präsident der gemeinnützigen Organisation “Sesame Workshop”, gegenüber Reuters.

Corona-Krise trifft Kinder

In der Show werden Elmo, Grobi, das Krümelmonster und Abby Cadabby neue Wege finden, um gemeinsam durch Lieder, Spiele und Tänze spielerisch zu lernen. Auch in den USA sind Schulen und Kindertagesstätten seit mehreren Wochen geschlossen, sodass Eltern und Familienmitglieder trotz Berufstätigkeit die Rolle der Lehrer übernehmen müssen. Die Macher der Sesamstraße haben zudem eine Initiative zur gegenseitigen Fürsorge ins Leben gerufen, die Eltern dabei helfen soll, während der Pandemie Trost zu spenden und mit Angst umzugehen.

RND/ros