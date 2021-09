Sophia Thomalla ist Gastjurorin bei „Das Supertalent“

Anzeige

In der Jury bei der RTL-Castingshow „Das Supertalent“ gab es vor Drehstart einige Auswechslungen. Nicht nur Dieter Bohlen wird in der neuen Staffel nicht auftauchen - auch Lukas Podolski, der anschließend die Talente als festes Jurymitglied beurteilen sollte, fiel Corona-bedingt aus. Der Sender tauschte die Jury daher nochmal komplett aus und setzt nun neben dem Magierduo „Die Ehrlich Brothers“, Designer Michael Michalsky und Chantal Janzen auf mehrere Gastjuroren und -jurorinnen. Schauspielerin Sophia Thomalla bestätigte nun ihren Auftritt in einer „Supertalent“-Episode hinter dem Jurorenpult.

Sophia Thomalla: „Ich kann auch nett sein, wenn ich will“

Auf einem Bild bei Instagram zeigte sich die 31-Jährige am Set der Castingshow. „Danke für das Vertrauen RTL, dass ich mich als Gastjurorin benehme“, schrieb sie unter dem Post. Eigentlich sehe sich die Tochter von Schauspielerin Simone Thomalla selbst nicht im „Familienfernsehen“. Dass sie nun als Gastjurorin bei der RTL-Talentshow auftritt, könne sie selbst nicht ganz glauben. „Was viele Leute nicht wissen: Ich kann auch nett sein, wenn ich will. Zumindest dann, wenn es angebracht ist.“ Zuletzt hatte sie die Datingshow „Are You The One?“ auf TVNow moderiert.

Die Rolle als Gastjurorin scheint ihr jedoch gut zu gefallen: „Ich hatte eine verdammt gute Zeit bei das ‚Supertalent‘“, schrieb Sophia Thomalla weiter unter dem Post. Neben Thomalla werden unter anderem auch Riccardo Simonetti, Andrea Kiewel, Motsi Mabuse, Yvonne Catterfeld und Kaya Yanar, als Gastjuroren und -jurorinnen bei „Das Supertalent“ zu sehen sein. Neu ist auch das Moderationsteam: Statt Daniel Hartwich und Victoria Swarowski werden Lola Weippert und Chris Tall durch die Sendungen führen.

Die 15. Staffel von „Das Supertalent“ wird voraussichtlich im Herbst bei RTL ausgestrahlt. Der genaue Sendetermin ist noch nicht bekannt.