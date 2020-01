Sonja Kirchberger übers Dschungelcamp: “Wache schweißgebadet auf”

Anzeige

Sonja Kirchberger zieht in Dschungelcamp - doch zumindest Zuhause kämpft die Schauspielerin mit Skepsis ob ihrer Dschungel-Fähigkeiten. "Mein Liebster ist auch jetzt noch fest davon überzeugt, dass ich kurzfristig einen Rückzieher mache und alles absage. Wir haben gewettet, ob ich es durchziehe. Und zwar bis zum Ende", sagte de 55-Jährige in einem Interview mit dem Magazin "Bunte". Ein solches Format, bei dem rund um die Uhr eine Kamera auf einen gerichtet sei und man auf engstem Raum mit fremden Menschen existieren müsse, lasse einen emotional "ja komplett nackt“, so Kirchberger. „Daniel hat mir schon Tage vor meinem Abflug nur mitleidige Blicke geschenkt.“

"Male mir die schlimmsten Horrorszenen aus"

Sie selbst sei "wahnsinnig ehrgeizig“. Stelle sie sich einer Aufgabe, wolle sie diese auch meistern. Allerdings sei sie ein "sehr introvertierter Mensch“ - nicht ihre einzige Eigenschaft, die ihr im Dschungel Probleme bereiten könnte. "Ich bin kaffeesüchtig. Mein Handy ist quasi an meiner rechten Hand angewachsen. Auf all das muss ich 14 Tage verzichten. Ich habe Nächte, in denen ich schweißgebadet aufwache, weil ich mir die schlimmsten Horrorszenen ausmale“, so die 55-Jährige.

Kirchberger ist zusammen mit elf weiteren Kandidaten ab 10. Januar 2020 in der 14. Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ auf RTL zu sehen.

RND/seb