„Sommerhaus der Stars“-Gewinner haben sich verlobt

Glück im Spiel und Glück in der Liebe: Die Gewinner von „Das Sommerhaus der Stars“, Lars Steinhöfel und Dominik Schmitt, haben sich verlobt. Das gab das Paar auf seiner Instagram-Seite bekannt.

Steinhöfel schrieb dort zu einem Foto, das die beiden in Anzügen vor dem Eiffelturm in Paris zeigt: „Every Lovestory is beautiful, but ours is my favorite“ (auf Deutsch: „Jede Liebesgeschichte ist schön – aber unsere ist mein Favorit.“). Der „Unter uns“-Schauspieler versieht den Post mit den Hashtags „Engagement“ (Verlobung), und „I said yes“ (ich habe Ja gesagt).

Das Paar hatte sich über Instagram kennengelernt und ist seit 2017 zusammen.