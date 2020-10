„Sommerhaus der Stars“ geht in die letzte Runde – dieses Paar gewinnt

Anzeige

Das „Sommerhaus der Stars“ neigt sich dem Ende zu: Es flog Speichel, es flossen Tränen und die Promis mussten sich in abenteuerliche Kostüme schmeißen. Am Sonntag (20.15 Uhr) ist das Finale bei RTL zu sehen, doch ab Donnerstag ist die letzte Sommerhaus-Folge schon auf TVnow abrufbar.

Und die Gewinner stehen somit auch schon fest: Die Robens.

Kampf um 50.000 Euro

Nur noch vier Paare spielten in der letzten Folge um den Sieg und das Preisgeld von 50.000 Euro. Im Rennen waren Influencerin Lisha und ihr Partner Lou, die „Bullyparade“-Tänzerin Diana Herold mit ihrem Mann Michael, die muskulösen „Goodbye Deutschland“-Auswanderer Andreas und Caroline Robens sowie Hypnotiseur Martin Bolze mit Partnerin Michaela, auch bekannt als Gesangs-Duett „Die Pharos“.

Die Spiele im Finale erforderten Geschicklichkeit, geistige und gesundheitliche Fitness.

Bei der letzten Aufgabe mussten die Promis ein großes Bild der unterschiedlichen Paare zusammensetzen, was gar nicht so leicht war und an das Prinzip des Zauberwürfels erinnerte. Die Robens meisterten das Spiel am schnellsten, konnten auf den Buzzer drücken und die 50.000 Euro einheimsen.

Diese Staffel war von Zoff und Erniedrigungen geprägt: Wüsste man es nicht besser, könnte man Mitleid mit den Promis im „Sommerhaus der Stars“ haben. Ja, sie haben viel eingesteckt – aber auch kräftig ausgeteilt.