Solingen-Berichterstattung: “Bild”-Zeitung räumt Fehler ein

Berlin. Nach massiver Kritik an ihrer Berichterstattung über die getöteten Kinder in Solingen hat die “Bild”-Zeitung Fehler eingeräumt. Die Geschichte habe RTL aufgebracht, “Bild” habe “diese mit dem ausdrücklichen Einverständnis und Entscheidung der Mutter, wie auch in dem Beitrag explizit dokumentiert, ebenfalls übernommen, was wir bedauern”, teilte die Zeitung am Montag auf Anfrage des Evangelischen Pressedienstes (epd) in Berlin mit. Man habe sich daher zeitnah entschlossen, den Beitrag auf “bild.de” wieder herunter zu nehmen.

Fünf tote Kinder in Solingen

Nach Angaben des “Bild”-kritischen Medienblogs “Bildblog” hatte die Boulevardzeitung am Freitag aus einem privaten Chatverlauf des überlebenden elfjährigen Bruders der fünf getöteten Kinder sowie eines Freundes zitiert. Die fünf Kinder waren am Donnerstag tot in Solingen aufgefunden worden. Die tatverdächtige Mutter sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft. Lediglich der elfjährige Sohn überlebte, er hatte sich zum Zeitpunkt der Tat offenbar in der Schule aufgehalten. Am Freitag erschien auf “bild.de” ein Artikel mit der Überschrift “Mutter (27) hat fünf ihrer Kinder getötet: Freund Max telefonierte mit dem Sohn, der überlebte”. Laut “Bildblog” soll sich die “Bild”-Zeitung die Nachrichten über den Freund verschafft haben. Am Wochenende löschte “Bild” den Artikel auf “bild.de”.

Deutsche Presserat prüft Bericht

Derweil zieht der Deutsche Presserat wegen der Solingen-Berichterstattung eine Prüfung gegen die "Bild"-Zeitung in Betracht. "Zu prüfen wäre, ob die Redaktion gegen die Richtlinie 4.2 verstoßen hat, wonach besondere Zurückhaltung bei der Recherche gegenüber schutzbedürftigen Personen geboten ist", teilte der Presserat auf epd-Anfrage in Berlin mit. Zudem stelle sich die Frage, ob die Redaktion den Persönlichkeitsschutz des Jungen nach Ziffer 8 verletzt habe und ob hier eine übertrieben sensationelle Berichterstattung vorliege.

Bisher 51 Beschwerden

Zudem seien bislang 51 Beschwerden zu dem Artikel beim Presserat eingegangen, hieß es weiter. Der Pressekodex enthält Regeln für die tägliche Arbeit von Journalisten. Der Presserat prüft auf dieser Grundlage Beschwerden gegen Zeitungen, Zeitschriften und Online-Medien. Bei Verstößen kann das Gremium Sanktionen aussprechen. Der Deutsche Presserat ist das Freiwillige Selbstkontrollorgan der Presse. Getragen wird das Gremium vom Verband Deutscher Zeitschriftenverleger (VDZ), dem Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV), dem Deutschen Journalisten-Verband (DJV) und der Deutschen Journalistinnen- und Journalisten-Union (dju) in der Dienstleistungsgewerkschaft ver.di.