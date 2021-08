Sohn von Ministerin unterbricht Live-Interview mit phallusförmiger Karotte

Anzeige

Wellington. „Mama muss arbeiten”, den Satz haben in Pandemiezeiten sicher viele Frauen schon ausgesprochen. Meetings per Video-Call abzuhalten und gleichzeitig Kinder mit Essen zu versorgen, Hausaufgaben zu korrigieren oder für Unterhaltung zu sorgen – das ist nicht die einfachste aller Aufgaben. Doch dieses Schicksal teilen gerade Millionen Mütter und Väter weltweit und dabei kommt es immer wieder auch zu Pannen. Eines der bekanntesten Beispiele ist die Sky-News-Reporterin Deborah Haynes, die mitten im Live-Bericht von ihrem kleinen Sohn unterbrochen wurde, der unbedingt „zwei Kekse” brauchte.

Doch auch vor der Pandemie kam es immer wieder mal zu solchen „Unfällen”. Der berühmteste ereignete sich vor vier Jahren, als die beiden Kinder eines Politikprofessors in Südkorea ein BBC-Interview störten und ihn dabei kräftig aus der Fassung brachten. Die amüsanten Bilder gingen damals um die Welt.

Sohn platzt mit deformiertem Gemüse ins Zoom-Meeting

Nun reiht sich eine neuseeländische Ministerin mit ihrem Interview in die Sammlung dieser halb amüsanten, halb peinlichen Aktionen ein, die sich ohne Frage seit Beginn der Pandemie nochmal deutlich häufiger ereignen.

Carmel Sepuloni, die neuseeländische Ministerin für soziale Entwicklung, sprach gerade über Zoom mit Radio Samoa, als ihr grinsender Sohn durch die Tür gestürmt kam und hinter ihr mit einer seltsam geformten Karotte herumwedelte. Diese hatte er anscheinend zwischen den Lebensmitteln gefunden und sich über die Form des Gemüses amüsiert, das Ähnlichkeiten mit einem Penis aufweist.

Ministerin rangelt beim Zoom-Interview mit ihrem Sohn

Die Ministerin versuchte, ihrem lachenden Sohn die Karotte aus der Hand zu reißen, während sich der Moderator ganz offensichtlich über die unerwartete Unterbrechung köstlich amüsierte. Auch Sepuloni nahm es mit Humor und postete den Ausschnitt später über ihren Twitter-Account. „Der Moment, in dem Sie ein Live-Interview über Zoom führen und Ihr Sohn schreiend in den Raum kommt und eine deformierte Karotte hält, die wie ein männliches Körperteil geformt ist”, kommentierte sie das Video. „Ja, wir haben vor der Kamera fast um eine Karotte gerungen, und ja, ich lache jetzt darüber, aber in dem Moment war es mir nicht danach!”

In einem Kommentar schrieb sie noch, sie würde „nie wieder Packungen mit seltsam geformten Karotten kaufen”. Gleichzeitig betonte sie aber auch, sie würde sich solidarisch mit allen anderen Eltern fühlen, die derzeit Homeschooling und Homeoffice miteinander kombinieren müssten. Ihre Twitter-Follower signalisierten dann auch ihre Unterstützung. So schrieb ein Internetnutzer: „Das war lustig und zeigte zur gleichen Zeit, dass Sie eine tolle Mutter sind.” Sie solle das Video unbedingt aufheben und es zu seinem 21. Geburtstag und bei der Hochzeit zeigen.

Neuseeland: Blitz-Lockdown nach einem Covid-Fall

Neuseeland ist am 17. August in einen strengen Lockdown gegangen, nachdem das Land zu dem Zeitpunkt eine Infektion mit der Delta-Variante registriert hatte. Trotz der schnellen Reaktion und strenger Regulierungen ist der Corona-Ausbruch inzwischen auf über 600 Fälle angewachsen. Am Dienstag meldeten die Gesundheitsbehörden erneut 49 Fälle.

Neuseeland gilt als eines der Länder, das die Pandemie am besten meistert. Das Land verzeichnete bisher rund 3500 Fälle und 26 Tote. Doch angesichts des neuen Ausbruchs steht die No-Covid-Strategie des Landes in der Debatte. Vor allem ausländische Kommentatoren machten sich in den vergangenen Tagen über den Blitz-Lockdown des Landes nach nur einem Fall lustig. In Neuseeland selbst jedoch unterstützen die meisten Bürger die Krisenpolitik der Regierung und auch Epidemiologen äußern sich positiv. Kritisiert wird dagegen die neuseeländische Impfkampagne, die eher schleppend begonnen hat und deutlich hinter anderen Ländern hinterherhinkt. Knapp 1,2 Millionen der knapp fünf Millionen Neuseeländer sind bisher vollständig geimpft.