So spottet das Netz über die Silvesterparty des ZDF

Die größte Silvester-Party Europas findet in Berlin statt. Zumindest was die Menschenmenge angeht. East 17, Kerstin Ott, Gipsy Kings, Sonia Liebing - bitte wer!? Das sollen sie sein, die großen Stars bei der größten Silvester-Party des Kontinents! Na ja, es waren jedenfalls die, die auf der Bühne am Brandenburger Tor standen. Da sind Spott und Häme für die Organisatoren, das ZDF, nicht weit.

Auf Twitter nahmen zahlreiche User die fünfstündige Live-Sendung auseinander. Im Fokus: die angeblichen Stars. Die Meinung: Nicht nur die alten Bands, die man schon längst wieder vergessen hat, irritiert die Zuschauer. Auch dass das ZDF quasi eine Bankrott-Erklärung abgibt, in dem sowohl ein Tina Turner Double als auch ein Helene Fischer Double auftreten, finden viele peinlich.

Wenn ihr Tina nicht buchen könnt dann spart euch diese Kurz Doku. Ist ja peinlich #Willkommen2020 — Koryu (@Koryu50511710) December 31, 2019

"Eine der erfolgreichsten Sängerinnen des Landes" und dann kommt Kerstin Ott. #Willkommen2020 — sascha. 🐨 (@almostdaily89) December 31, 2019

Junge Leute:

"Hey ZDF, könntet ihr coole Acts einladen, um die junge Zielgruppe anzusprechen?"



"Coole" Acts beim ZDF:#Willkommen2020 pic.twitter.com/eCKdmje2H7 — Lululu (@teilzeitfancy) December 31, 2019

Ich bin ja beeindruckt von der musikalischen Weiterentwicklung der Künstler #Willkommen2020 pic.twitter.com/hIMeT5ubZb — ⛄𝓞𝓵𝓵𝓲 𝓿𝓸𝓷 𝓭𝓮𝓻 𝓟𝓮𝓮𝓷𝓮 🎯🏆180 (@olaf_ollermann) December 31, 2019

Kiewel und Kerner: Kritik auch am Moderatoren-Duo

Andrea Kiewel und Johannes B. Kerner moderierten die Feier in der Hauptstadt - aber auch sie kamen nicht bei allen Zuschauern gut an. Die Feier, die auch junge Leute anziehen sollte, sei eher ein überdimensionierter Ableger des ZDF Fernsehgartens.

Ich werde es einfach immer witzig finden, wenn die Moderatoren bei der Brandenburger Tor Party sagen, es sei, „Die größte Silvester Party Europas“. Ja normal, weil ganz ehrlich: kein anderes Europäisches Land macht so ne Scheisse überhaupt 😀



Naja guten Rustch #willkommen2020 — Donnie O‘Sullivan (@DonnieOsullivan) December 31, 2019

Dann lasset das Trinkspiel beginnen. Für jedes „HALLO BERLIN“ von Kiwi einen Kurzen trinken! Ich gebe euch 30 Minuten bis ihr dicht seid. #Willkommen2020 @zdf pic.twitter.com/qnxs68LmuB — Der Typ ohne Namen (@lxstchaos) December 31, 2019

Die Party aus Berlin ist doch eigentlich nur ein ganz großer peinlicher ZDF Fernsehgarten 🙄#Willkommen2020 — NaschKatze 🐈 (@_Naschkatze86_) December 31, 2019

Insgesamt gibt es für die Sendung ein vernichtendes Fazit. In satirischer Anspielung auf die Aufregung um den WDR-Song und die "Umweltsau" - und dem Zurückrudern von Intendant Tom Buhrow - fragt ein Nutzer, wo Tom Buhrows Entschuldigungen eigentlich seien.

Wo sind Tom Buhrows Entschuldigungen, wenn sie wirklich nötig wären? #Willkommen2020 — Tobias Groebner (@Buje78) December 31, 2019

Stell dir vor, du kommst als Tourist extra zum Jahrzehnt-Wechsel nach Berlin und dann wird dir das serviert. 😂🤢 #willkommen2020 pic.twitter.com/f1y030A9r5 — Max (@mxmtsk) December 31, 2019

Schämt sich das #zdf eigentlich gar nicht, an Silvester so eine miese Sendung zu präsentieren? #Willkommen2020 — Biglittleben (@Biglittleben1) December 31, 2019

Und das tut ihr euch echt den ganzen Abend an?



Ich schau das seit 5 Minuten und möchte sie alle mit Wasserballons bewerfen#Willkommen2020 — Carri-cat (@carri_cat) December 31, 2019

Bei Twitter ist die Stimmung besser als vorm Brandenburger Tor. Alles wie immer. #Willkommen2020 — Harry Bo (@Harrybossos) December 31, 2019

Auch die Polizei ist informiert

Während sich bei der Polizei Berlin ein Anrufer über eine Party im "Ersten" beschwert hatte, rieten andere dazu, eher mal beim "Zweiten" nachzusehen.

Hallo @polizeiberlin könnt ihr nicht #Willkommen2020 abbrechen wegen geschmacklosen Musikdarbietungen und grottiger Moderation? 😂🙈 — Andy. Sehr erfrischend 🖤💛 (@ADlovesBVB) December 31, 2019

RND/msk