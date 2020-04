So reagiert das Netz auf die neue “Traumschiff”-Folge mit Florian Silbereisen

Anzeige

Das “Traumschiff” gehört für viele an Weihnachten, Neujahr und Ostern einfach zur Tradition dazu. In der aktuellen Folge am Ostersonntag mit Kapitän Florian Silbereisen geht es nach Marokko. Und während Silbereisen die Folge am liebsten allein im Bademantel anschaut - in Corona-Zeiten keine schlechte Idee -, wie er der “Bild” verraten hat, begleiten viele Zuschauer die Folge auch auf Twitter humorvoll.

So merkt ein User scherzhaft an, dass es doch nicht sein könne, dass nach elf Minuten immer noch keiner etwas getrunken hat.

Es sind 11 Minuten vergangen und es hat noch niemand was getrunken, das ist nicht das #traumschiff das wir kennengelernt haben #twilm — Elektromagnetische Ratte (@Nero51840182) April 12, 2020

Beim Küssen hingegen geht es schnell voran ...

Noch keine 30 Minuten um und das erste Pärchen hat sich gefunden und küsst sich. Neuer Rekord beim #Traumschiff. — Diamantencop77 (bleibt Zuhause!) (@diamantencop77) April 12, 2020

Andere spielen auf “Titanic” an ...

Wann kommt endlich der Eisberg?#Traumschiff — Fake Marcel Reif (@Fake_Reif) April 12, 2020

Vielleicht ist es der Wein, aber fühlt ihr heute auch die Titanic Vibes? #traumschiff pic.twitter.com/YiIFdi7i1A — miriam (@fernlaneblog) April 12, 2020

Ein Eisberg vor Marokko ?!



Damit würde kein Zuschauer rechnen.



Ich glaub ich würde das perfekte Drehbuch schreiben.



#Traumschiff — Dr. Trash (schlafender Joe) (@schlafenderJoe) April 12, 2020

Auch Klopapier ist in dem Film zu sehen - in Corona-Zeiten auf jeden Fall einen Kommentar wert.

Und die meisten finden Florian Silbereisen als neuen Kapitän, der mit seinen ersten beiden Folgen schon gute Quoten geholt hatte, gut - oder sogar erotisch ...

Flori spielt seine Rolle so toll ich schreie #Traumschiff — antonia (@champagnetoneyx) April 12, 2020

Lege mich fest: Florian "Nichtschauspieler" Silbereisen spielt auch nicht schlechter als der Rest der Bande #twilm #traumschiff — Septembersonne, zuhausige Version (@_Herbstlicht) April 12, 2020

Ah, diese geschmeidige Erotik in Käpt'n Floris Stimme bei seinen Durchsagen. #traumschiff pic.twitter.com/9I6oIOR1yY — Angelo (@Skywobi) April 12, 2020

RND/hsc