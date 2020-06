“So liebt Deutschland”: Sat.1 lässt Promis wie Claudia Obert und Janine Pink über Sex reden

Anzeige

Anzeige

Unterföhring. In der neuen Sex-Wissensshow “So liebt Deutschland” (Sat.1) dürfen die “Promis unter Palmen”-Teilnehmer wie Claudia Obert, Matthias Mangiapane, Desirée Nick und Janine Pink noch einmal das machen, was sie eh den ganzen Tag machen: über Sex sprechen.

Doch nicht nur die Realitysternchen sollen in der Show zu Wort kommen, sondern darüber hinaus sollen Fragen geklärt werden wie: Wie viel Sex haben die Deutschen im Monat? Welche Rolle spielt Essen vor oder direkt nach dem Akt? Und was ist das absolute No-Go in deutschen Betten? Die intimen Antworten wurden in offiziellen Studien erhoben.

Außerdem gibt es Einspielfilme zu Themen wie die besten Verhütungsmethoden, Intimfrisuren und kuriose Sex-Fälle vor Gericht. Klingt alles nach einer klassischen Sommerloch-Show ...