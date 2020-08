So entsteht “Der Bergdoktor” in Zeiten von Corona

Anzeige

Ellmau. Keine andere deutsche Serie wird so gerne gesehen wie “Der Bergdoktor” (ZDF). Das liegt nicht nur an Hauptdarsteller Hans Sigl (51), aber auch. Seit 13 Jahren praktiziert der gebürtige Österreicher als Dr. Martin Gruber am Wilden Kaiser, und bis zu sieben Millionen Zuschauer schalten regelmäßig ein. Normalerweise wird eine neue “Bergdoktor”-Staffel immer von Mai bis Ende November an Originalschauplätzen in Elmau, Going, Scheffau und Söll in Österreich gedreht. In diesem Jahr starteten die Dreharbeiten allerdings erst am 3. Juni – unter Beachtung der erforderlichen Corona-Sicherheitsmaßnahmen.

“Wir halten uns natürlich – wie alle anderen Produktionen auch – an sehr strenge Hygiene- und Abstandsregeln. Das ist aufwendig und sicher für das ganze Team vor und hinter der Kamera eine Herausforderung, aber die Freude an der Arbeit überstrahlt diese notwendigen Unannehmlichkeiten”, sagt Pressesprecherin Anja Konen-Praxl vom Produktionsunternehmen ndF zum RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Das Thema Corona wird inhaltlich nicht aufgegriffen

Wie diese neuen Hygienemaßnahmen konkret aussehen, schildert Schauspielerin Ronja Forcher: “Wir tragen zwischen den Drehs Mund-und-Nasen-Schutz. Jeder wird einmal in der Woche getestet, jeden Morgen wird Temperatur gemessen, Mund-Nasen-Masken müssen immer getragen werden, und Sicherheitsabstände werden eingehalten.” Forcher spielt Lill, die Tochter von “Bergdoktor” Hans Sigl (51). Das Thema Corona wird in den neuen Folgen inhaltlich allerdings nicht aufgegriffen. “Ich denke, wir haben alle schon genug damit im echten Leben zu tun”, erklärt Forcher.

Auch wenn die Dreharbeiten nun durch die Maßnahmen stärker beeinträchtigt sind, hätten sich die Schauspieler schnell daran gewöhnt: “Ich habe einen Traumberuf, der mir sehr viel Freude bereitet. Ich freue mich auf alles, was noch auf mich zukommt und sehe der Zukunft mit weit geöffneten Armen und Herzen entgegen.” Noch bis Dezember werden die Dreharbeiten in diesem Jahr dauern.

Im Briefkasten der TV-Praxis landen täglich bis zu zehn handgeschriebene Briefe und Ansichtskarten aus aller Welt. Die werden den Schauspielern dann auf ihre Schreibtische gelegt. Doch da endet die Fanliebe leider noch nicht. “Das Praxisschild mit seinem Namen wurde mehrfach entwendet. Jetzt hängen wir es nur noch zu den Dreharbeiten auf”, verrät Viktoria Gruber, die lange für den Tourismusverband Wilder Kaiser gearbeitet hat.

Normalerweise finden zweimal im Jahr sogenannte “Bergdoktor”-Fantage statt. An denen gibt es Konzerte Lesungen und Wanderungen mit dem gesamten “Bergdoktor”-Cast. Doch in diesem Jahr mussten die Events coronabedingt abgesagt werden. Aber immerhin bleibt den Fans die Serie. Aktuell laufen immer samstag um 19.25 Uhr Wiederholungsfolgen im ZDF.