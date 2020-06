So dramatisch endet die Netflix-Serie “Tote Mädchen lügen nicht" ”

Anzeige

Wenn jedes Unglück nur der Beginn neuer Schicksalsschläge ist und jedes Licht am Ende des Tunnels ein heranrauschender Zug, sind Glaube, Liebe, Hoffnung bloß Worte, in diesem Fall: sieben. Als Jessica am Ende der 3. Staffel „Tote Mädchen lügen nicht“ sagt, „wir verdienen es einfach, glücklich zu sein“, waren Justin und Clay ebenso wie dem Publikum der ersten 39 Folgen des Highschool-Dramas um einen Suizid samt seiner Umstände, klar: das wird nichts mit dem Glück, das wird nur alles noch schlimmer.

Und so starten die finalen zehn Folgen von „13 Reasons Why“, wie das Netflix-Original heißt, auf einer Beerdigung, bei der die Predigerin fragt, wieso der soziale Tod fast ebenso apathisch hingenommen wird wie der körperliche. „Warum sind wir hier?“, will die Seelsorgerin auch zu Beginn der 2. Folge wissen. „Schon wieder!“ Die Antwort liefert ein zehnteiliger Rückblick, in dem Jessica, Justin und Clay auch sechs Monate vorm nächsten Begräbnis nicht glücklich sind, im Gegenteil.

Nachdem Hannah Bakers Freitod zum Serienauftakt einen Sumpf physischer wie seelischer Grausamkeiten (Staffel 1) offenbart, der fast zu einem Amoklauf (2) führt, was ihrem Vergewaltiger ins Grab bringt (3) und dessen mutmaßlichen Mörder in Haft, zieht die Eskalationsspirale um Misstrauen und Mobbing, aber auch Freundschaft und Liebe nochmals an. So wird die Coming-of-Age-Story zum Scheitern-beim-Altern, bei dem sich Brian Yorkey nicht mehr mit Pubertätskatastrophen im Sog sozialer Medien begnügt; stattdessen schickt der Showrunner den mitschuldigen Clay in einen fiebrigen Albtraum. Und wenn er darin zum Opfer eines blutigen Streichs im Stil von Steven Kings „Carrie“ wird, zeigt „TMLN“ endgültig, was Adoleszenz wirklich ist: ein sehr unterhaltsamer Horrortrip.

"Tote Mädchen lügen nicht 4“, seit 5. Juni auf Netflix. Von Brian Yorkey mit Dylan Minnette und Grace Saif, 10 Episoden, FSK