So cool wie Bogart: Alina Levshin als Privatdetektivin in “Dunkelstadt”

Es gibt zwei Dinge, die Doro Decker nach eigener Auskunft auf hundert Meter riecht: “Angebrannte Steaks und angebrannte Ehen.” Die junge Frau ist als Privatdetektivin auf Scheidungsfälle spezialisiert und schnüffelt routiniert untreuen Ehemännern oder fremdgehenden Ehefrauen hinterher. Dass sie es dabei schon mal mit einem üblen Mordfall oder einer fiesen Erpressung zu tun bekommt, gehört zum Berufsrisiko und ist seit jeher ein wesentliches Element einschlägiger Krimis.

Die neue Serie “Dunkelstadt” mit ihrer coolen Heldin Doro Decker (Alina Levshin), die das Geschehen ab und zu lakonisch aus dem Off kommentiert, steht in der Tradition des “Film noir”, in dem es fast immer um Frauen mit Vergangenheit und Männer ohne Zukunft geht, wie es ein kluger Zeitgenosse in Abwandlung eines Zitats von Oscar Wilde mal formuliert hat. Die vorläufig sechs Folgen von “Dunkelstadt” sind ab 26. Februar immer mittwochs bei ZDF neo zu sehen.

Es taucht eine Blondine auf, die einen Auftrag zu vergeben hat

Wie im klassischen Krimi der “Schwarzen Serie” taucht gleich zu Beginn eine Blondine auf, die einen Auftrag zu vergeben hat: Doro Decker soll überprüfen, ob der Ehemann von Sabrina Möncke (Mira Bartuschek) außerehelichen Vergnügungen nachgeht. Die junge Privatdetektivin, die wie im Genre üblich in einer heruntergekommenen Behausung residiert und gerne mal eine Kippe im Mundwinkel hat, macht sich an die Arbeit und findet keinen Beweis dafür, dass der Imageberater fremdgeht.

Doch sie findet heraus, dass Sören Möncke (Michael Epp) erpresst wird. Als er ihr eine Datei mit brisanten Informationen übergeben will, wird er von einem Angreifer niedergestochen, und die Ex-Polizistin Doro Decker steckt plötzlich mitten in einem Mordfall. Beherzt und zum Ärger ihres früheren Chefs Chris Lautner (Artjom Gilz) macht sich die Privatdetektivin an die Ermittlungen und schlüpft schon mal in die Verkleidung einer devoten Hausangestellten, um bei einer exklusiven Promisexparty an Informationen heranzukommen.

Abgebrühte Ermittlerin

Dabei begibt sich die junge Frau in höchste Gefahr, wird überwältigt und hängt plötzlich gefesselt an einem Seil von der Decke. Doch auch in einer solchen Situation findet die abgebrühte Ermittlerin die richtigen Worte: “Lassen Sie sich nicht stören, ich häng hier nur so rum”, schleudert sie dem Finsterling entgegen, der für ihre unkomfortable Lage verantwortlich ist – das hätte Humphrey Bogart nicht besser formulieren können.

Die 1984 im ukrainischen Odessa geborene Alina Levshin zählt seit knapp zehn Jahren zu den interessantesten jungen Schauspielerinnen in Deutschland. Ihren Durchbruch feierte sie 2011 als weiblicher Neonazi im Spielfilm “Kriegerin”, für die Rolle erhielt sie mehrere Preise. Seitdem spielte sie in zahlreichen Filmen und Serien mit, unter anderem in der ZDF-Krimiserie “Die Spezialisten”.

“Dunkelstadt” läuft ab dem 26. Februar immer mittwochs um 21.45 Uhr auf ZDF neo.