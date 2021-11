Zehnter Jahrestag: Sky plant Doku über Costa-Concordia-Katastrophe

Anzeige

Berlin. Zum 10. Jahrestag des „Costa Concordia“-Unglücks zeichnet eine Doku von Sky die Schiffskatastrophe mit 32 Toten nach. Der Pay-TV-Anbieter verspricht bisher unveröffentlichtes Material, exklusive Zeitzeugen und Beteiligte, aufwendig nachgespielte Szenen und eine minuziöse Dokumentation der dramatischen Evakuierungsaktion. Wie Sky am Montag mitteilte, ist der 90-minütige Dokumentarfilm am 13. Januar auf Sky Documentaries und Sky Ticket sowie auf Abruf via Sky Q zu sehen.

32 Tote nach Unglück

Am 13. Januar 2012 hatte die „Costa Concordia“ einen Felsen vor der italienischen Insel Giglio gerammt. An Bord waren mehr als 4200 Passagiere und Besatzungsmitglieder.

32 Menschen starben - unter ihnen 12 Deutsche. Im Mai 2017 wurde Kapitän Francesco Schettino zu einer Strafe von 16 Jahren Gefängnis verurteilt.