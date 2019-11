“Sissi” zu Weihnachten: Das sind die Sendetermine

Anzeige

Gemeinsam mit "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" und "Der kleine Lord" gehört "Sissi" zu den beliebtesten Filmklassikern an Weihnachten. Am 22. Dezember 1955 wurde der erste Film in deutschen Kinos gezeigt und machte die beiden Hauptdarsteller Romy Schneider und Karlheinz Böhm zu Stars. Seither gehören die Sissi-Filme für viele zur Weihnachtstradition.

Das Erste beginnt mit der "Sissi"-Trilogie am ersten Weihnachtsfeiertag. Allerdings handele es sich um ein vorläufiges Programm, Änderungen sind nicht ausgeschlossen.

"Sissi" in der ARD

„Sissi“ : Mittwoch, 25. Dezember 2019, um 15.00 Uhr (Wiederholung am 25. Dezember um 15.55 Uhr)

: Mittwoch, 25. Dezember 2019, um 15.00 Uhr (Wiederholung am 25. Dezember um 15.55 Uhr) „Sissi - Die junge Kaiserin“ : Mittwoch, 25. Dezember 2019, um 16.40 Uhr

: Mittwoch, 25. Dezember 2019, um 16.40 Uhr „Sissi - Schicksalsjahre einer Kaiserin“: Donnerstag, 26. Dezember 2019, um 15.55 Uhr

"Sissi" im ORF

„Sissi“ : Samstag, 7. Dezember 2019, um 13.15 Uhr in ORF 2

: Samstag, 7. Dezember 2019, um 13.15 Uhr in ORF 2 „Sissi - Die junge Kaiserin“: Samstag, 14. Dezember 2019, um 13.15 Uhr in ORF 2

"Sissi" bei "Sky Cinema Nostalgie"

„Sissi“ : Dienstag, 24. Dezember 2019, um 20.15 Uhr

: Dienstag, 24. Dezember 2019, um 20.15 Uhr „Sissi“ : Mittwoch, 25. Dezember 2019, um 18.25 Uhr

: Mittwoch, 25. Dezember 2019, um 18.25 Uhr „Sissi - Die junge Kaiserin“ : Mittwoch, 25. Dezember 2019, um 20.15 Uhr

: Mittwoch, 25. Dezember 2019, um 20.15 Uhr „Sissi“ : Donnerstag, 26. Dezember 2019, um 16.35 Uhr

: Donnerstag, 26. Dezember 2019, um 16.35 Uhr „Sissi - Die junge Kaiserin“ : Donnerstag, 26. Dezember 2019, um 18.25 Uhr

: Donnerstag, 26. Dezember 2019, um 18.25 Uhr „Sissi - Die junge Kaiserin“ : Donnerstag, 26. Dezember 2019, um 20.15 Uhr

: Donnerstag, 26. Dezember 2019, um 20.15 Uhr Kunden des Pay-TV-Senders Sky können die „Sissi“-Filme über den Streamingdienst Sky Go verfolgen.

