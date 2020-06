Anzeige

Berlin. Auf Vox läuft die siebte Staffel von “Sing meinen Song”: Insgesamt sechs Künstler aus verschiedenen Genres verbringen mit Gastgeber Michael Patrick Kelly (42) einige Tage in einer Villa bei Kapstadt. Vor malerischer Kulisse präsentieren sie Abend für Abend den Song eines anderen Teilnehmers - in ihrer ganz eigenen Version.

"Es war mit Abstand die schönste Zeit meines Lebens", sagt Popsänger Nico Santos im dpa-Interview über die Aufzeichnungen im Februar. Die Sonnenuntergänge in Südafrika und die Akkustik der Liveband hätten ihn umgehauen. Außerdem würden sich die Kameramänner tarnen oder verstecken. "Man sitzt da, singt, redet, isst, trinkt vielleicht etwas zu viel und hat Spaß."

Die vertraute Lagerfeueratmosphäre lässt Gespräche über zerbrochene Beziehungen und Tiefpunkte der eigenen Karriere zu. "Für einen Musiker ist das die schönste Show, an der man in Deutschland teilnehmen kann", sagt Giesinger in die Vox-Kamera. Die Begeisterung und auch Nervosität ist den Künstlern stets anzusehen.

Wer singt was, und wann laufen die neuen Folgen? Die wichtigsten Infos zur aktuellen “Sing meinen Song”-Staffel in der Übersicht:

“Sing meinen Song”: “Best of” am 9. Juni

Am Dienstag, 9. Juni läuft eine Spezialausgabe von “Sing meinen Song” auf Vox. Eigentlich wäre Sängerin LEA an der Reihe gewesen. Doch statt den Neuinterpretationen ihrer Songs zu lauschen, müssen sich LEA und Zuschauer vorzeitig mit einem Best-of-Konzert zufrieden geben, bei denen die “lustigsten Momente" der letzten Staffeln gezeigt werden sollen. Warum Folge sechs verschoben wurde, ist nicht bekannt. Möglich scheint jedoch, dass Vox wegen des zeitgleich stattfindenden DFB-Pokalhalbfinales Quoteneinbußen vermeiden wollte.

Nach Senderangaben wird die Folge mit LEA stattdessen eine Woche später, am Dienstag, 16. Juni ausgestrahlt. Ursprünglich war die Spezial-Folge “Die lustigsten Momente” als Abschluss der Staffel geplant. Durch den vorgezogenen Sendetermin verschieben sich die Termine der restlichen Folgen von “Sing meinen Song” um jeweils eine Woche nach hinten.

“Sing meinen Song”-Teilnehmer 2020: Wer ist dabei?

Neben Giesinger, Santos und MoTrip sind in der siebten Staffel Selig-Frontmann Jan Plewka (49), Songwriterin LEA (27) und der niederländische Country-Star Ilse DeLange (42) dabei.

Erste Folge von “Sing meinen Song”: Wer singt was?

Nico Santos – “Auf das, was da noch kommt”

MoTrip – “80 Millionen”

Michael Patrick Kelly – “Wenn sie tanzt”

Ilse DeLange – "Für dich"

Max Giesinger – “Nie besser als jetzt”

Jan Plewka – "Leerer Raum"

LEA – “Für immer”

Die TV-Termine von “Sing meinen Song” 2020

Das sind die Sendetermine der neuen “Sing meinen Song”-Staffel:

Dienstag, 05.05.2020, 20.15, Uhr, Folge 1: Max Giesinger

Dienstag, 12.05.2020, 20.15 Uhr, Folge 2: Nico Santos

Dienstag, 19.05.2020, 20.15 Uhr, Folge 3: Ilse DeLange

Dienstag, 26.05.2020, 20.15 Uhr, Folge 4: MoTrip

Dienstag, 02.06.2020, 20.15 Uhr, Folge 5: Jan Plewka

Dienstag, 09.06.2020, 20.15 Uhr, Spezial-Folge: Die lustigsten Momente

Dienstag, 16.06.2020, 20.15 Uhr, Folge 6: LEA

Dienstag, 23.06.2020, 20.15 Uhr, Folge 7: Michael Patrick Kelly

Dienstag, 30.06.2020, 20.15 Uhr, Folge 8: Duette

Dienstag, 07.07.2020, 20.15 Uhr, Special-Folge: Die größten Überraschungen

Dienstag, 14.07.2020, 20.15 Uhr, Special-Folge: Die besten Duette

“Sing meinen Song – Das Tauschkonzert” im TV und als Livestream

“Sing meinen Song – Das Tauschkonzert” läuft ab 5. Mai 2020 immer dienstags um 20.15 Uhr bei VOX. Zeitgleich zur TV-Ausstrahlung ist “Sing meinen Song – Das Tauschkonzert” auch im Livestream auf TVNOW Premium zu sehen. Abonnenten können ganze Folgen schon sieben Tage vorab online abrufen.

“Sing meinen Song – das Tauschkonzert”: Gastgeber 2020

Michael Patrick Kelly: Er hat schon über 3000 Konzerte gespielt und an die 20 Millionen Alben verkauft. Doch der Ruhm wurde „Paddy“ Kelly irgendwann zu viel. Sechs Jahre lebt er als Mönch zurückgezogen in einem Kloster. Seine Wiedergeburt als Solokünstler war ein Paukenschlag. 2017 trat Kelly als Teilnehmer zum ersten Mal bei „Sing meinen Song“ auf – und sorgte für die bisher höchste Quote bei der Vox-Show. Jetzt ist er bereits zum zweiten Mal nach 2019 als Gastgeber bei „Sing meinen Song - Das Tauschkonzert“ dabei.

Quelle: www.vox.de