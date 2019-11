Anzeige

"Sing meinen Song" geht 2020 in eine neue Staffel - mit neuen Stars. Und die wurden jetzt vom Sender Vox bekanntgegeben: Demnach lädt Gastgeber Michael Patrick Kelly in der neuen Staffel Max Giesinger, Lea, Mo Trip, Nico Santos, Jan Plewka und Ilse DeLange ein. Die Musiker singen in der Show jeweils Songs der anderen Prominenten.

Gedreht wird in Südafrika - wie unter anderem Max Giesinger in einem Instagram-Post verrät. Das Bild zeigt die Musiker alle zusammen lachend. Starten soll die siebte Staffel der Show im Frühjahr des kommendes Jahres.

RND/hsc