Johannes Oerding ist neuer Host bei „Sing meinen Song“ – diese Stars sind noch dabei

Die Fans des Tauschkonzerts können sich freuen: Nächstes Jahr läuft die Musikshow „Sing meinen Song“ wieder im Fernsehen. Musiker Johannes Oerding wird die achte Staffel als Host begleiten, wie der TV-Sender VOX bekannt gab. Die Dreharbeiten beginnen Anfang 2021, werden wegen der Corona-Pandemie aber in Deutschland stattfinden.

„Es sind ganz, ganz bunte Musikstile“, so Oerding in dem Vox-Video. Und tatsächlich bekommt Oerding Unterstützung von Künstlerinnen und Künstlern aus ganz unterschiedlichen Musikrichtungen: Eurodance-Star DJ Bobo, Folkmusiker und „Mighty Oaks“-Frontsänger Ian Hooper, Reggae-Musiker Gentleman, Rapperin Nura, Popsängerin Stefanie Heinzmann und Singer-Songwriter Joris sind in der nächsten Staffel dabei.

Gecoverte Lieder und Duette

In der Show singen die Musiker sieben Abende lang die Songs der anwesenden Kolleginnen und Kollegen. Am Ende jeder Folge wird ein Gewinner gekürt. In der achten und letzten Ausgabe singen die Stars dann ausgewählte Lieder im Duett. „Superior“-Sänger Gentleman ist in der Sendung kein Neuling. Bereits 2017 machte er bei „Sing meinen Song“ mit.