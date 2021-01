„Sieht aus wie ich“: Rezo scherzt über Amazons neues App-Symbol

Anzeige

Der Internet-Riese Amazon hat für das Apple-Betriebssystem iOS das Logo seiner Shopping-App verändert. Unter anderem im britischen App-Store wurde das Design bereits angepasst, berichtet das Technik-Portal „The Verge“. Einer, der offensichtlich amüsiert davon ist, ist der Youtuber Rezo: „Amazons neues App Icon sieht aus wie ich lol“, schreibt der bei Twitter zu einem Bild des neuen App-Logos.

Ein blauer Haarschopf, ein lachender Mund - so ganz ist der Vergleich tatsächlich nicht von der Hand zu weisen. Allerdings hat sich der Konzern aus Seattle natürlich nicht von dem deutschen Videoblogger („Die Zerstörung der CDU“) inspirieren lassen: Bei dem App-Logo handelt es sich um ein Amazon-Paket mit dem bereits bekannten Smiley-Mund; das, was an Rezos blau gefärbte Haare erinnert, ist das typische Klebeband, mit dem Amazon seine Pakete verschließt.

Wann neben Großbritannien die restliche Welt sowie Handys mit anderen Betriebssystemen in den Genuss des neuen App-Icons kommen, ist unklar.