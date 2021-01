Sieben Millionen sehen Corona-News im Ersten – „Welt“ mit viertbester Quote der Sendergeschichte

Anzeige

Berlin. Die Sondersendungen zur Verlängerung des Lockdowns haben am Dienstagabend sehr viele Menschen interessiert. So kam das „ARD extra: Die Corona-Lage“ ab 20.15 Uhr im Ersten auf 6,99 Millionen (19,2 Prozent) Zuschauer. Im Anschluss erzielte die Serie „Charité“ 4,94 Millionen (14,1 Prozent). Ein „ZDF spezial“ zu Corona hatten schon um 19.20 Uhr 5,32 Millionen (17,6 Prozent) gesehen. Die 28:29-Niederlage der deutschen Handballer gegen Ungarn bei der WM in Ägypten verfolgten ab 20.30 Uhr 4,70 Millionen (13,6 Prozent) im ZDF.

Auf großes Interesse stieß auch der Nachrichtensender „Welt“, der am Dienstag 17 Stunden durchgehend live berichtete. „Welt“ erzielte nach eigenen Angaben einen Tagesmarktanteil von 3,9 Prozent bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern – der viertstärkste in der Sendergeschichte. Höhere Marktanteile erzielten bisher nur der Tag der Beisetzung von Michael Jackson am 1. Juli 2009 (5,2 Prozent), die Berichterstattung zum Amoklauf in München am 22. Juli 2016 (4,5 Prozent) und den Terroranschlägen vom November am 2015 in Paris 14. November 2015 (4,0 Prozent).

Das „RTL Aktuell Spezial“ zur Corona-Pandemie kam auf 3,22 Millionen (8,8 Prozent). Danach guckten bei RTL 2,82 Millionen (8,3 Prozent) die Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“. Im Spätprogramm kam die Realitysendung „Ich bin ein Star - Die große Dschungelshow“ auf 2,22 Millionen (11,7 Prozent). Die deutsche Komödie „Wuff - Folge dem Hund“ auf Sat.1 erreichte 1,50 Millionen (4,6 Prozent).

ProSieben strahlte die Unterhaltungssendung „Wer stiehlt mir die Show?“ aus, dafür konnten sich 1,62 Millionen Zuschauer (4,9 Prozent) begeistern. Beim Krimi „Unter anderen Umständen“ auf ZDFneo saßen 1,48 Millionen (4,2 Prozent) vor dem heimischen Bildschirm.

Die Vox-Dokusoap „Hot oder Schrott - Die Allestester“ schalteten 1,03 Millionen (3,0 Prozent) ein. Die RTLzwei Dokureihe „Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern?“ guckten 920.000 Leute (2,6 Prozent). Den US-Abenteuerfilm „Ritter aus Leidenschaft“ mit Heath Ledger auf Kabel eins holten sich 740.000 Zuschauer (2,3 Prozent) ins Haus.