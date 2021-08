Sexismuskritik: ARD-Moderatorin Tina Hassel entschuldigt sich für Frage an Annalena Baerbock

Anzeige

In den ARD-Sommer­interviews fühlte Haupt­stadt­studio­leiterin Tina Hassel den Kanzler­kandidaten und der Kanzler­kandidatin auf den Zahn – zuletzt war am Sonntag Annalena Baerbock, die für die Grünen antritt, dran. Und gerade die letzte Frage Hassels an Baerbock kam bei vielen nicht gut an. So fragte die Journalistin die Politikerin: „Vieles hängt an Ihnen als der Spitzenkandidatin, der Kanzlerkandidatin. Die kommende Regierung, das ist die Schlussfrage, könnte die letzte sein, in der die Klima­katastrophe überhaupt noch abzumildern ist. Wie würden Sie das Ihren Kindern erklären, wenn durch die vermeidbaren Fehler ihrer Mutter vielleicht die Grünen die Chance verspielt hätten, diese entscheidenden Weichen in der Regierung mit zu stellen?”

Sie spielte damit darauf an, dass die Grünen in der letzten Zeit an Prozent­punkten verloren haben. Die Frage stieß einigen Nutzerinnen und Nutzern in den sozialen Medien gleich in zweifacher Hinsicht auf: Erstens wird die Frage nach den Kindern, die bei CDU-Kanzlerkandidat und Dreifachvater Armin Laschet etwa nicht gestellt wurde, moniert. Zweitens wird Hassel die emotionalisierende Frage­stellung angekreidet: Bei Laschet etwa fragte sie zum Schluss harmlos danach, wo er das EM-Finale sehen werde, bei SPD-Kandidat Olaf Scholz war es die trockene Frage danach, wie lange eine Regierungsbildung dauern könne. Einige werfen der Journalistin Sexismus vor.

Hassel entschuldigt sich

Nun reagiert Moderatorin Hassel auf Twitter auf die Vorwürfe hinsichtlich ihrer Interview­führung: „Ich bitte alle, die meine Frage beim #Sommerinterview als unangemessen oder gar sexistisch aufgefasst haben, aufrichtig um Entschuldigung“, schreibt sie dort.

Baerbock habe ihre Kinder im Interview selbst mehrfach thematisiert. „Ich bin auch Mutter und bedauere deshalb sehr, dass dieser Eindruck entstanden ist“, so Hassel.