Dem Fernsehen kommt die Jugend abhanden. 14 Jahre nach Marktreife des Smartphones mag das eine Binsenweisheit sein, sie führt aber zu einer Reihe programmatischer Maßnahmen, die von Torschlusspanik zeugen. Dazu zählen „Young Adult“ betitelte Serien und Filme mit Personal unter 30, das divers gewürfelte Wohngemeinschaften behaust und ganz wichtig: immer einige Influencer im Putzplan führt, also Darsteller ohne schauspielerische Kompetenz, aber mit digitaler Reichweite.

Von denen gibt es deshalb auch in der saftigen Amazon-Fiktion „Sex Zimmer, Küche, Bad“ um eine Studi-WG im Münchner Glockenbachviertel gleich mehrere. Den Click-Millionär Lukas White zum Beispiel als schwuler DJ Enno oder Nickelodeon-Moderatorin Luana Knöll als vegane Klimaaktivistin Larissa. Nachdem ein Raum ihrer verblüffend bezahlbaren Gründerzeitvilla frei geworden ist, suchen sie gemeinsam mit dem körperbetonten Juri (Chris Torez), der promiskuitiven Kim (Céline Beran) und dem schüchternen Nobby (Sascha Quade) Ersatz.

Weil sich beim Mitbewohner-Casting jedoch ausnahmslos ignorante Freaks vom rechten Prepper über fundamentale Christinnen oder Katzenfans bis zum chauvinistischen Frauenaufreißer vorstellen, bleibt nur die verhaltensunauffällige Sophie (Jana Riva) übrig – wäre sie der dogmatischen Larissa als Tochter eines Fleischfabrikanten (und Kommilitonin mit besseren Noten) nicht zuwider. „Sie ist Wurstprinzessin, Cheerleaderin der Fleischtheken, der Anti-Tofu“, meint der umweltbewusste Platzhirsch über den einzugsbereiten Frischling, sagt ihm eigenmächtig ab und sorgt damit für Streit in den vier Altbauwänden.

Schon nach zehn von 180 Minuten wird die Serie unzumutbar

Schließlich sind die anderen sehr angetan von der sexy Blondine mit eigener Putzfrau und Abo sämtlicher Streamingdienste – allen voran Nobby, der sich zwar in jede verliebt, die nicht bei drei seine Tinder-Anfragen löscht, dieser jedoch förmlich verfallen ist, seit er ihr am Abend zuvor auf einem Junggesellinnenabschied begegnete. Schon hier also, nach kaum zehn von vorerst 180 Minuten, wird die Serie unzumutbar. Obwohl der Titel an Dietrich Brüggemanns hinreißende Realsatire „3 Zimmer/Küche/Bad“ erinnert, haben Lars Parlaskas Charaktere nämlich nicht die leisesten Anflüge von Authentizität.

Statt Persönlichkeiten zu kreieren, setzt ihm das lieblose Drehbuch vom Teenyzotenfachmann Tim Gondi („Abikalypse“) zwar auch nur Abziehbilder handelsüblicher Klischees vor. Die aber besetzt dieser erfahrene Regieassistent, der nach „Tatort“ und „Faking Hitler“ erstmals alleinverantwortlich dirigiert, vor allem mit Knallchargen. Und nicht nur das. Um den Mangel an Inspiration und Originalität auszugleichen, von Leidenschaft oder Respekt für Handlung und Handelnde ganz zu schweigen, hat er einen Teil seines Personals auf Social-Media-Kanälen statt auf Agenturseiten gesucht, aber allenfalls mittelklassige Influencer gefunden.

Influencerin Knöll zuzuschauen ist qualvoll

Digitalmultiplikatoren wie Leon Pelz (103.000 Instagram-Abonnenten) also oder eben Hauptdarstellerin Luana Knöll, deren Qualifikation eher in einer fünfstelligen Fanbasis als ihrem Kurzgastspiel bei der Webserie „Das Internat“ besteht. Ihr beim Überinszenieren der Biofanatikerin Larissa zuzuschauen ist nicht nur unerquicklich, sondern schlicht qualvoll. Wenn ihr vorm WG-Tribunal „ihr könnt mich doch hier nicht rauswerfen!“ entfährt, wäre sie selbst fürs Nebenfach Darstellendes Spiel, Klasse elf, untauglich.

Bei Amazon Prime dagegen reicht es zur tragenden Rolle, die sie mit Stanzen wie „natürlich geht’s mir darum, die Welt für meine Mitmenschen zu verändern“ verfüllt. Kein Wunder: Entscheidender als künstlerische Expertise sind für Serien wie diese grundsätzlich Look & Feel, also Oberfläche statt Inhalt für die Zielgruppe, Young Adult genannt. Es hagelt also Peniswitze, Partywitze, Pubertätswitze. Ach, sorglose Jugend.

„Sex Zimmer, Küche, Bad“, erste Staffel, acht Episoden, von Tim Gondi, Regie: Lars Palaska, mit Celine Beran, Sascha Quade und Patrick Mölleken (ab 23. Dezember bei Amazon Prime Video)