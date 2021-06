„Wieder zusammen“: erster Blick hinter die Kulissen der „Sex and the City“-Fortsetzung

Anzeige

Sarah Jessica Parker steigert weiter die Vorfreude der Fans von „Sex and the City“. Die Schauspielerin teilte ein Bild von sich und ihren Co-Stars Cynthia Nixon („Miranda“) und Kristin Davis („Charlotte“) vor der Skyline von New York auf Instagram.

Sie verriet, dass das Trio gerade die erste Lesung des Drehbuchs für die Fortsetzung „And Just Like That ...“ beendet hatte. „Zusammen mit den alten und neuen Mitgliedern der Show“, schreibt Parker.

Fotos des Drehbuchs

Davis hatte auf ihrem Instagram-Account Einblicke hinter die Kulissen des Sets gegeben. Sie zeigte unter anderem das Kleidungszimmer für die Hauptdarstellerin. Parker hatte bereits Fotos von dem neuen Drehbuch vor der ersten Lesung geteilt. Und von der Haustür von „Carries“ Wohnung, die es in der Perry Street tatsächlich gibt.

Charlottes Ehemann kehrt in Serie zurück

Auch die Schauspieler Mario Cantone, David Eigenberg, Willie Garson und Evan Handler kehren für die geplante Serie vor die Kamera zurück. Handler spiele wieder als Charlottes Ehemann Harry Goldenblatt mit, Eigenberg als Mirandas Partner Steve Brady, wie die Produktionsfirma Warner Media mitteilte. Mit Cantone und Garson sind auch Charlottes bester Freund Anthony und Carries bester Freund Stanford wieder mit dabei.

Der Streamingdienst HBO Max hatte die Neuauflage der Kultserie (von 1998 bis 2004) um New Yorker Frauen und ihre Liebesabenteuer verkündet – mit Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon und Kristin Davis als Hauptdarstellerinnen und als ausführende Produzentinnen an Bord.