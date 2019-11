„Sesamstraße“ auf Arabisch soll Flüchtlingskindern helfen

Anzeige

Die amerikanische Kinder-Fernsehwerkstatt Sesame Workshop und die internationale Hilfsorganisation für Flüchtlinge und Kriegsopfer (IRC) haben sich zusammengeschlossen, um syrische Flüchtlingskinder bei der Teilnahme an akademischen Programmen zu unterstützen. Helfen soll den Kindern unter anderem die Neuverfilmung der „Sesamstraße“ auf Arabisch. Das berichtet der US-amerikanische Fernsehsender CNN.

Mehr als zwölf Millionen Menschen sind durch den Krieg in Syrien aus ihrer Heimat vertrieben worden, knapp die Hälfte dieser Flüchtlinge sind Kinder. Insbesondere für sie, die die Lage noch nicht überblicken können, ist diese Situation tragisch. Die Kindheitserinnerungen von Flüchtlingskindern basieren auf Bildern von Gewalt und Aufruhr. Viele der Kinder mussten gar mit ansehen, wie ihre Eltern, Geschwister und Freunde starben.

Weniger als 2 Prozent der Hilfsgelder werden in Bildung investiert

Wenn Familien aufgrund von Krieg dazu gezwungen sind, aus ihrer Heimat zu fliehen, begeben sie sich bei ihrer Reise häufig in Lebensgefahr. Durch ihre Flucht werden die Kinder nicht nur ihrer Kindheit und ihrer Zeit auf Spielplätzen beraubt, sie erhalten auch nicht die Schulbildung, die ihnen zusteht. „Weniger als 2 Prozent aller Hilfsgelder für Flüchtlinge werden für akademische Maßnahmen ausgegeben, wenngleich beinahe die Hälfte aller Flüchtenden Kinder sind“, kritisierte IRC-Präsident David Miliband jüngst in einem Interview mit dem TV-Magazin „60 Minutes“. Laut Miliband sind Flüchtlinge bei ihrer Flucht im Schnitt 20 Jahre alt.

Im Jahr 2016 gaben das IRC und die Non-Profit-Organisation hinter der „Sesamstraße“, die Kinder-Fernsehwerkstatt, bekannt, ein neues Kinderprogramm auf Arabisch herauszubringen. Dieses soll „Ahlan Simsim“, auf Deutsch „Willkommen, Sesam“, heißen.

100 Millionen Dollar Preisgeld fließen in das Projekt für traumatisierte Flüchtlingskinder

Für die Umsetzung des Projektes gewannen die beiden Organisationen 2017 den mit 100 Millionen Dollar dotierten MacArthur-Foundation-Preis. Das Preisgeld soll insbesondere die Produktion der „Sesamstraße“ mit arabisch sprechenden Charakteren sowie die Entwicklung direkter Hilfsprogramme für Flüchtlingskinder fördern. Anfang des Jahres begann die Kinder-Fernsehwerkstatt mit der Produktion der arabischen Version der „Sesamstraße“. Die erste Staffel von „Ahlan Simsim“ für Kinder zwischen drei und acht Jahren soll im Februar 2020 im Mittleren Osten ausgestrahlt werden und auch online zu sehen sein.

Hauptcharaktere der Fernsehsendung sind Jad, ein junger Muppet, der neu in der Gegend ist, sowie Basma, ein Muppetmädchen, das sich mit Jad anfreundet. Ma´zooza, eine kleine Babyziege, folgt den beiden Freunden, wohin sie auch gehen. „Ich habe kein Spielzeug. Ich musste es in meinem alten Zuhause lassen, als wir hierhergekommen sind“, sag Jad in einem in „60 Minutes“ gezeigten Videoausschnitt. Die Szene lässt darauf schließen, dass es sich bei Jad, der von einem syrischen Puppenspieler gesprochen wird, um einen Flüchtling handelt. Berühmte Figuren wie das Krümelmonster, Elmo und Grover werden auch in der arabischen Version der Fernsehshow zu sehen sein.

Die Inhalte der Sendung wurden abgestimmt mit Therapeuten, Psychologen und Autoren

Die erste Staffel von „Ahlan Simsim“ soll den Kindern nicht nur das Alphabet und Zählen von eins bis zehn beibringen, sondern ihnen auch soziale Fähigkeiten vermitteln. Auch tiefes Einatmen und das gleichzeitige Zählen bis fünf soll den Kindern laut dem Produzenten Scotty Cameron beigebracht werden. „Aus der Forschung wissen wir, dass insbesondere solche Übungen eine Wirkung auf Kinder hat, die durch Krieg und Flucht traumatisiert sind“, sagte Cameron in einem von ihm verfassten Artikel zum Projekt.

Um die Fernsehshow so lehrreich wie möglich zu konstruieren und zu produzieren, richtete die Kinder-Fernsehwerkstatt vorab Workshops im Libanon und Jordanien aus, in denen Kunsttherapeuten, Psychologen und Autoren gemeinsam diskutierten und die Show planten. Nachdem das Team feststellte, dass es Flüchtlingskindern insbesondere schwerfällt, eine Sprache zu finden, in der sie ihre Emotionen ausdrücken können, entschied sich das Produzententeam dazu, diese Thematik zum Schwerpunktthema von „Ahlan Simsim“ zu machen.

Wie können die Traumata von Flüchtlingskindern bewältigt werden?

„Ein Großteil unserer Arbeit besteht darin, herauszufinden, was Kindern aus Krisengebieten hilft und was nicht“, sagte Hallie Ruvin, Sprecherin der Kinder-Fernsehwerkstatt, zum Sender CNN. „Es gibt bisher wenige Studien zu Bewältigung von Traumata von Flüchtlingskindern. Durch ‚Ahlan Simsim‘ wird sich die Anzahl der Studien verdoppeln.“ Durchgeführt werden die Studien von dem Global-Ties-Zentrum für Kinder, einem internationalen Forschungszentrum an der New York University (NYU).

Durch die Veröffentlichung der Forschungsergebnisse zielt das Programm darauf ab, Regierungen und Hilfsorganisationen dazu zu ermutigen, in ähnliche Programme zur Bewältigung von Traumata von Flüchtlingskindern zu investieren.

Ergänzend zum Fernsehprogramm können Kinder an Lehrveranstaltungen teilnehmen

Zusätzlich zu dem Fernsehprogramm bietet „Ahlan Simsim“ auch weitere vom IRC bereitgestellte Angebote an. So besuchten ausgebildete Lehrer beispielsweise Flüchtlingskinder in ihren Zelten, Fluchtunterkünften oder Wohnungen im Irak, Jordanien, dem Libanon oder Syrien und arbeiteten von Angesicht zu Angesicht mit den Kindern. Um mit den Kindern zu interagieren und ihnen etwas beizubringen, schauen Ehrenamtliche, zum Teil selbst Flüchtlinge, mit den Kindern zusammen Videos von der „Sesamstraße“, blättern mit ihnen Bilderbücher durch oder spielen und puzzeln mit ihnen. Um die Eltern der Kinder mit in den Lernprozess einzubinden, zeigen die Lehrer diesen auch, wie sie mit ihren Kindern umgehen und spielen können.

Das Programm bietet Vorschülern in bereitgestellten Klassenzimmern zudem die Möglichkeit, zusammen mit Lehrern „Ahlan Simsim“-Videos und -Geschichten zu entdecken. Auch in Notunterkünften und Krankenhäusern sollen Lehrmaterialien von „Ahlan Simsim“ für Flüchtlingskinder bereitgehalten werden.

RND/joe