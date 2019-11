Serienfinale: Sechs Geheimnisse über “The Big Bang Theory”

Anzeige

Welcher Schauspieler aus "The Big Bang Theory" ist auch im echten Leben Wissenschaftler? Wer hätte die Rolle in der Erfolgsserie fast nicht bekommen? Und wer spricht abseits vom Set eigentlich mit einer ganz anderen Stimme? Das offenbaren diese sechs Fakten im Video über die erfolgreiche US-Sitcom "TBBT":

Die beliebte Sitcom rund um die vier nerdigen Wissenschaftler Sheldon, Leonard, Raj und Howard hat nach zwölf Staffeln ein Ende gefunden. Das Serienfinale wird am Montag (25. November) auch im deutschen Fernsehen ausgestrahlt - um 20.15 Uhr auf Prosieben. Mit 279 Folgen ist "The Big Bang Theory" die Sitcom mit den meisten Episoden überhaupt.

Mit "Young Sheldon" geht es weiter

Seit 2017 produziert CBS außerdem das Spinoff-Prequel "Young Sheldon". Die Serie erzählt die Geschichte des neunjährigen Sheldon Cooper, der 1989 mit seiner Familie in Texas lebt. Sowohl in den USA als auch in Deutschland sind bisher zwei Staffeln von "Young Sheldon" veröffentlicht, zwei weitere sind schon geplant.

Und es gibt noch einen weiteren Trost für Fans von "The Big Bang Theory": Die Hauptdarsteller Kaley Cuoco und Johnny Galecki bieten in "Bye Bye Big Bang Theory – Das Special" einen Blick hinter die Kulissen der beliebten US-Serie. Das Special ist am 2. Dezember auf ProSieben zu sehen.

