„Sendung mit der Maus“ läuft ab 21. Dezember an jedem Werktag im Fernsehen

Köln. Der Westdeutsche Rundfunk (WDR) bietet seinen jungen Zuschauern auch im zweiten Corona-Lockdown dieses Jahres werktäglich „Die Sendung mit der Maus“. Ab dem 21. Dezember zeigt das WDR-Fernsehen gegen 11.30 Uhr die Lach- und Sachgeschichten mit der Maus und ihren Freunden in Wiederholungen, wie der Sender am Donnerstag in Köln mitteilte. Nur an den Sonn- und Feiertagen ist die Sendung nicht zu sehen. Bis zum 8. Januar wird die Sendung an jedem Werktag ausgestrahlt.

Vorgestellt wird unter anderem die Ausbildung eines Lawinenhundes (21. Dezember) oder eine thematische Ausgabe zu Glauben und Wissen (22. Dezember). Die ARD sendet zudem wie gewohnt jeweils sonntags eine neue Folge von „Die Sendung mit der Maus“: Am 27. Dezember um 9.15 Uhr sowie am 3. und 10. Januar jeweils um 9.30 Uhr.