Sechs Musik-Acts im Rennen um deutschen ESC-Vorentscheid

Hamburg. Im deutschen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest (ESC) im italienischen Turin gehen insgesamt sechs Acts ins Rennen. Ob Rock, Pop, Rap, englische oder deutsche Texte - die Zuschauer haben am 4. März die Auswahl aus ganz verschiedenen Musikern und Genres. Die sechs möglichen Anwärter sind Emily Roberts mit „Soap“, Nico Suave & Team Liebe mit „Hallo Welt“, Eros Atomus mit „Alive“, Felicia Lu mit „Anxiety“, Mael & Jonas mit „I Swear to God“ sowie Malik Haris mit „Rockstars“, wie der Norddeutsche Rundfunk am Donnerstag in Hamburg mitteilte.

Sie haben sich gegen fast 950 andere Konkurrenten durchgesetzt, die sich im Vorfeld beworben hatten. Die ESC-Jury habe nun „tolle Kandidaten“ gefunden, sagte Alexandra Wolfslast, Leiterin der deutschen ESC-Delegation und Jury-Mitglied, dazu. „Es ist mir wirklich sehr, sehr schwer gefallen, eine Auswahl zu treffen. Und meinen Kollegen auch. Am liebsten hätten wir alle mitgenommen“, sagte sie bei der Online-Vorstellung der Kandidatinnen und Kandidaten in Hamburg.

Beim großen ESC-Tag der ARD am 4. März darf das Publikum dann entscheiden, wer für Deutschland beim ESC in Turin auf der Bühne stehen wird. Die Sendung „Germany 12 Points - der deutsche ESC-Vorentscheid“ wird von 20.15 Uhr an live aus Berlin in allen Dritten Programmen der ARD übertragen und von Barbara Schöneberger moderiert. Zudem spielen die Popwellen der ARD an dem Tag die Lieder der Kandidatinnen und Kandidaten und rufen zur Abstimmung auf. Der Act mit den meisten Abstimmungspunkten wird schließlich am 14. Mai im ESC-Finale in Turin auftreten.

Für den deutschen Vorentscheid waren in jüngster Zeit verschiedene Modelle ausprobiert worden. 2020 und 2021 hatte es für den deutschen Act eine Auswahl durch Jurys ohne Einbindung der Zuschauer gegeben.