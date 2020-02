Science-Fiction-Serie „Pandora“auf Sky: Eine Frau in Luke Skywalkers Schuhen

Anzeige

Frauen als Science-Fiction-Heldinnen werden auch 2020 immer noch gefeiert, als wären sie nicht schon ein ziemlich alter Hut respektive Helm. Einen solchen hatte Gerda Maurus in der Rolle der Astronautin Friede Velten in Fritz Langs „Frau im Mond“ (1929) freilich noch nicht wirklich auf, auch weil man auf dem deutschen Stummfilmmond atmen konnte.

Leia und Ripley zeigten ihre All-Macht

Aber spätestens, seit Prinzessin Leia Organa in George Lucas’ „Krieg der Sterne“ (1977) gegen das Imperium kämpfte und Ellen Ripley in Ridley Scotts „Alien“ (1979) den unbesiegbaren, bananenköpfigen Xenomorphen aus dem Raumschiff beförderte, zeigen raumfahrende Frauen ihre All-Macht. Wenn nun also in der ersten Staffel von „Pandora“ die schöne Jax bei den Spacekadetten den Ton angibt, steht sie nur als vorläufig Letzte in einer schon recht langen Tradition.

Wir schreiben das Jahr 2199. Das ist das Jahr vor dem, das immer im Vorspann der Serie „Raumschiff Enterprise“ Erwähnung fand (obwohl Captain Kirk in den Sechzigerjahren des 23. Jahrhunderts auf seine Mission ging). Und wir befinden uns auch – zunächst jedenfalls - in den „unendlichen Weiten“ des Weltraums. Jax (Priscilla Quintana) lebt mit ihren Eltern in der bislang friedlichen Spacekolonie New Portland. Der Himmel dort bietet ein beeindruckendes Schauspiel, gleich zwei Gestirne hängen dort am Firmament. Plötzlich findet ein Angriff von unbekannt statt und danach hat Jax keine Eltern und kein Zuhause mehr. Klingt irgendwie nach dem Luke-Skywalker-Schicksal. „Star Wars“ lässt grüßen.

Jax findet Zuflucht unter Space-Kadetten

Gottseidank, denkt man angesichts der ersten Folge der Syfy-Serie „Pandora“ (zu sehen bei Sky), findet diese angezählt junge Frau bald eine neue Heimat und Ersatzfamilie – als Kadettin in der Fleet Training Academy. Vitamin B ist alles – Jax‘ Onkel ist Professor Osborn (Noah Huntley), ein äußerst einflussreicher Mann auf Erden. Bei den Klassenkameraden Thomas (Martin Bobb-Semple), Atria (Raechelle Banno), Greg (John Harlan Kim) Ralen (Ben Radcliffe) und Delaney (Banita Sandhu), mit der sie sich ein Zimmer teilt, findet Jax ein soziales Nest.

Die Figuren sind dabei Grundtypen einer Space-Buddies-Serie: Tom kann Gedanken lesen – eine Art Mutant, Greg ist ein charmanter Draufgänger (à la Enterprise-Captain Kirk), Ralen, der Zatarianer, ist der zunächst zwielichtige Außerirdische, dessen Inklusion noch zu wünschen übrig lässt (Spock/Whorf). Delaney schließlich hat kybernetische Bestandteile und gibt einen aparten Halbrobot ab (Data). Ein Schelm, wer „Star Trek“ dabei denkt.

Atria erinnert mit lilafarbener Frisur an den Sci-Fi-Klassiker “UFO”

Die interessanteste Gestalt in diesem offenkundig nach Attraktivität gecasteten Science-Fiction-Bund ist Atria, eine Klonin, die von ihrem Planeten geflohen ist, wo sie als Sklavin lebte und die sich nun hungrig auslebt. Mit ihrer lila Frisur erinnert sie an die schnuckelige Lieutenant Gay Ellis, die in der klassischen Sci-Fi-Serie “UFO” 1970 auf der Mondbasis nach fliegenden Untertassen spähte. Alle trainieren sie unter den Fittichen von Osborns Assistent Xander Duvall (Oliver Dench) wobei Drehbuchautor Mark A. Altman, die Geschichte in den Anfangsepisoden nicht so recht vom Fleck bekommt und immer mal wieder nicht zu wissen scheint, was er eigentlich mit dem Personal anstellen soll.

Das Miteinander der Charaktere ist zuweilen kaum mehr als ein Nebeneinander. Wenn da jemand zu Jax sagt: „Wir sind deine Freunde. Ich bin dein Freund“, muss man als Zuschauer akzeptieren, dass 179 Jahre von heute offenbar leichtestes Wortgeplänkel für engste Beziehungen ausreicht.

Doofer Wachmann wird mit Kuchen übertölpelt

Und wenn Tom und Atria einen Wachmann, der gar nicht Geburtstag hat, mit einem Geburtstagskuchen ablenken, damit Jax sich ein Raumschiff “ausleihen” kann, denkt man an Großvaters Fernsehen, an Serien wie “Bezaubernde Jeannie” oder “Immer wenn er Pillen nahm”. Probleme werden hier gelöst, als wären diese künftigen Raumfahrer die Schlaulis im Micky-Maus-Klub.

Wird man Pandora genannt wie Jax, heißt das normalerweise nichts Gutes. Das weibliche Lehmwesen des Hephaistos brachte den Menschen auf Gottvater Zeus‘ Anweisung hin eine Büchse mit dem Hinweis, diese dürfe keinesfalls geöffnet werden. Pandora selbst öffnete sie dann und heraus kamen alle Menschheitsübel und – möglicherweise, da gibt es verschiedene Überlieferungen – auch die vom Philosophen Friedrich Nietzsche besonders verachtete Hoffnung.

Die rätselhafte Jax hat ein Genom-Problem

Jax’ wahre Identität ist das große Geheimnis der Serie, aber die möglicherweise für irgendetwas Auserwählte kriegt ihren Hintern erstmal nicht wirklich hoch, das Rätsel ihrer Existenz zu lösen. Dass sie fließend Hieroglyphen lesen kann, die nie zuvor ein Mensch entzifferte, lässt Duvall aufhorchen. Und ihr Genom ist auch nicht klassisch humanoid. Man hofft auf Dynamik im Drama. Die kann in den weiteren Episoden eintreten, wenn nicht, vielleicht in der bereits verabredeten zweiten Staffel.

Eine Okay-Serie also, in der von Wichtigem die Rede ist – von Toleranz, vom Eintreten für die Unterprivilegierten, von der Redefreiheit und der Notwendigkeit ein Unrechtssystem zu stürzen. Die Tricktechnik sieht dabei nach schon etwas älterer Zukunftsgestaltung aus, die Felsen auf New Portland muten nach Zement und Pappe an, die Optik der Außerirdischen ist unterirdisch.

Alles in allem bekommt man bei „Pandora“ richtig Lust auf ein paar Folgen von „Star Trek: Discovery“. Wo die taffe Offizierin und Spock-Ziehschwester Michael Burnham (Sonequa Martin-Green) allzeit ihre Frau steht.