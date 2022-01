„Schwiegertochter gesucht“-Star nimmt 42 Kilo ab - Fans machen sich Sorgen

Anzeige

„Schwiegertochter gesucht“-Star Lutz hat binnen einen Jahres 42 Kilo abgenommen. Das gab der Reality-TV-Teilnehmer, der seit Jahren immer mal wieder mit seiner Frau Stups für seinen Sohn Ingo eine Traumfrau sucht, auf seiner Facebook-Seite bekannt.

Eigentlich könnte dies eine positive Nachricht für den bislang stark übergewichtigen Lutz sein, zumal seine Frau Birgit, genannt Stups, dazu auch auf Facebook schreibt: „Bin so stolz“. Allerdings macht einige Fans ein Satz in der Nachricht etwas stutzig. Stups schreibt nämlich auch: „Er hat in einem Jahr 42 Kilo abgenommen, durch seine Krankheit.“

Gemeint ist damit COPD, die schwere Lungenkrankheit, an der Lutz - genau wie sein Sohn Ingo - seit Jahren leidet. Mit RTL sprach er bereits vor zwei Jahren darüber, dass die Krankheit nachts Panik in ihm auslöst. Er habe Angst, „zu ersticken“. Nachts schlafe er deswegen mit einer Atemmaske, die ihn mit Sauerstoff versorgt.

Doch von den Fans gibt es auch Lob und Zuspruch für Lutz. So finden sich unter dem Posting des Paares zahlreiche Kommentare wie „Du siehst fantastisch aus“, „Respekt und Glückwunsch“ und „Tolle Leistung“. Vor allem aber wünschen ihm viele seiner Fans alles Gute und weiterhin Gesundheit - etwas, das auch Lutz sicherlich gut gebrauchen kann.