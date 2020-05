“SchlagerXirkus”: Silbereisen bekommt neue Show im MDR

Anzeige

Leipzig. Die Corona-Zeit ist auch für die Schlagerszene mit abgesagten Shows und Konzerten eine schwere Zeit, doch der Mitteldeutsche Rundfunk schafft nun Abhilfe: Florian Silbereisen (38) startet noch in diesem Monat eine neue Schlagershow.

Der Titel lautet “Willkommen im SchlagerXirkus - Stars & Hits in Leipzig!”, wie der öffentlich-rechtliche MDR mitteilte. Welche Sängerinnen und Sänger zu Gast in der ersten Ausgabe am 29. Mai im MDR Fernsehen dabei sind, blieb zunächst unklar.

“Schlagerlovestory” verschoben

Silbereisens große ARD-Show “Schlagerlovestory - Die total verliebte Frühlingsshow” aus Halle (Saale) verschob der MDR vom 14. März auf den 6. Juni im Ersten.

RND/dpa