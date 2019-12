“Schlag den Star”-Kommentator irritiert mit sexistischem Spruch

Anzeige

Köln. Nachdem die ProSieben-Show "Schlag den Star" in der letzten Ausgabe mit Frauenpower punktete, waren dieses Mal die Männer wieder an der Reihe. Am Samstagabend hieß es Ex-Fußball-Nationaltorwart Jens Lehmann (50) gegen "Tatort"-Kommissar Wotan Wilke Möhring (52).

Doch bevor es ans Eingemachte ging, leistete sich Kommentar Ron Ringguth (53) bei der Vorstellung der Gäste einen Fauxpas: "Heute keine kleinen Mädchen, sondern mal wieder echte Männer", sagte der 53-Jährige.

Zuschauer kritisieren Sexismus

Das kam bei den Zuschauern nicht gut an. "Ach, Ron. Kann dann auch weg", schrieb etwa eine Userin auf Twitter.

„Heute keine kleinen Mädchen, sondern mal wieder echte Männer.“

ProSieben nahm den Tweet auf und versuchte zu beschwichtigen: "Er hat es nicht böse gemeint", zwitscherte der Sender.

Einige Twitter-Nutzer überzeugt die Entschuldigung nicht: "Nicht böse gemeinter sexistischer Kackdreck? Überzeugt mich jetzt nicht", schreibt einer. Ein anderer antwortet: "Nicht böse gemeint ist doch vollkommen egal. Wann werden endlich diese alten dummen Stereotypen abgelegt und solche Aussagen bestraft?"

Lehmann gewinnt nach fünf Stunden

Mehr Spannung kam an dem Abend nicht mehr auf. Lehmann zog bereits zu Beginn souverän davon. Nach einer kleinen Aufholjagd keimte noch einmal Hoffnung auf beim "Tatort"-Kommissar - Möhring ging zwischenzeitlich sogar in Führung. Doch Lehmann schlug zurück und gewann am Ende, nach rund fünf Stunden, souverän.

