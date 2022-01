„Schlag den Star“-Kandidat hat Corona: Steven Gätjen springt für Frederick Lau ein

Anzeige

Anzeige

Eigentlich sollte Schauspieler Frederick Lau am Samstagabend bei der Pro-Sieben-Show „Schlag den Star“ gegen Fußballprofi Max Kruse antreten, doch wegen einer Corona-Infektion musste der kurzfristig absagen. Quasi in letzter Minute verpflichtete der Sender deshalb einen Ersatzkandidaten: Steven Gätjen (49).

„Wir haben jemand gefunden, der ist wirklich ebenbürtig“, kündigte Moderator Elton zu Beginn der Show an. Und tatsächlich kennt sich Gätjen bei „Schlag den Star“ bestens aus, schließlich moderierte er die Vorgängersendung „Schlag den Raab“ selbst jahrelang.

Die Vorbereitung auf die Sendung war allerdings alles andere als ideal: Er habe am Vorabend noch mit Freunden Geburtstag nachgefeiert, verriet Gätjen. Er sei aber „selbstverständlich fit – nicht“, scherzte der 49-Jährige, der zugab, dass die Rolle als Kandidat „ungewohnt“ für ihn sei. Auch vor seinem Gegner habe er Respekt: „Max ist ein super Fußballer“, und beim Pokern habe er schon mal gegen ihn verloren. „Ich freue mich.“

Bei Twitter stieß die Neubesetzung auf viel Zustimmung.

Anzeige

Anzeige

Frederick Lau war erst am Freitag positiv getestet worden, der Schauspieler teilte das positive Ergebnis in einer Instagram-Story und schrieb: „Ohne Worte“. Die gute Nachricht: Lau soll jetzt in der nächsten Sendung antreten.