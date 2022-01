„Schlag den Star“: Fußballer Max Kruse tritt gegen Schauspieler Frederick Lau an

Anzeige

„Schlag den Star“ setzt in der kommenden Ausgabe wieder auf ein Männerduell. Wie Pro Sieben via Twitter bekanntgab, werden am 29. Januar Fußballer Max Kruse und Schauspieler Frederick Lau gegeneinander antreten.

In der vergangenen Folge konnte sich Moderatorin Viviane Geppert gegen Schauspielerin Valentina Pahde durchsetzen und die 100.000 Siegesprämie mit nach Hause nehmen.

Doch wie kann Kruse überhaupt bei „Schlag den Star“ teilnehmen, wenn er an den Wochenenden üblicherweise für seinen Arbeitgeber, den 1. FC Union Berlin, auf dem Platz steht? Eine Länderspielpause ermöglicht ihm die Teilnahme: Nach einem Freundschaftsspiel am 26. Januar gegen Erzgebirge Aue muss Kruse erst wieder am 5. Februar gegen den 1. FC Augsburg auf dem Platz stehen.

Profisportler sind übrigens keine Seltenheit bei „Schlag den Star“: Erst im September trat Olympia-Gold-Gewinner und Tennisprofi Alexander Zverev gegen Ex-Handballer Silvio Heinevetter an, im vergangenen Februar duellierten sich Fußballer Kevin Großkreuz und Handballer Pascal Hens.