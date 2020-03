Anzeige

Unterföhring. Influencerin Dagi Bee (25) tritt in der nächsten Ausgabe von “Schlag den Star” gegen Moderatorin Cathy Hummels (32) an. Das Duell der beiden läuft am 21. März live auf Prosieben.

Beide Frauen treten in bis zu 15 Runden gegeneinander an. Elton führt bei “Schlag den Star” durch den Abend, Ron Ringguth kommentiert. Als Music-Act ist Rita Ora (“How to be lonely”) live im Studio.

YouTuberin Dagi Bee ist Cathy Konkurrentin bei "Schlag den Star".

Im Februar reiste Cathy Hummels für einen Moderationsjob ins thailändische Phuket. Es handelt sich dabei um eine neue Reality-Show für RTLzwei, wie der Sender bestätigte. Dagi Bee gehört unterdessen zu Deutschlands erfolgreichsten YouTube-Stars. Zudem hat die 25-Jährige auf Instagram über sechs Millionen Follower.

RND/hub/spot/ots