“Schlag den Star”: Dagi Bee gewinnt deutlich gegen Jasmin Wagner

Vielleicht lag es an der Vorbereitungszeit, vielleicht war aber auch einfach Dagi Bee besser: Jasmin “Blümchen” Wagner musste sich am Samstagabend der 25-jährigen Influencerin bei “Schlag den Star” geschlagen geben.

Die 39-jährige Sängerin (“Herz an Herz”) war spontan als Teilnehmerin eingesprungen, nachdem Cathy Hummels am Freitag wegen einer Corona-Infektion innerhalb ihrer Familie abgesagt hatte. Blümchen blieben nur wenige Stunden Vorbereitungszeit auf die Wissens- und Sportspiele. Dagi Bee konnte allerdings nach einem ausgeglichenen Start so schnell ihre Führung ausbauen, dass das Spiel bereits nach 12 Runden - und nicht wie oft nach 15 - zu Ende war. Die Influencerin gewann mit 61:17 Punkten und durfte zudem die Siegprämiere von 100.000 Euro nach Hause nehmen.

RND/lob