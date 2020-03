Anzeige

Anzeige

Eigentlich sollten am Samstagabend die Influencerinnen Dagi Bee und Cathy Hummels bei “Schlag den Star” gegeneinander antreten – doch daraus wird nichts: Hummels sagte ihre Teilnahme am Freitag ab.

Pro7 allerdings hat kurzfristig für Ersatz gesorgt: Neunziger-Ikone Jasmin Wagner alias Blümchen wird zur Primetime gegen Dagi Bee in den Ring steigen. “Wir freuen uns auf ein sportliches Duell von Powerfrauen”, twitterte der Sender.

Die Biene 🐝 trifft auf das Blümchen 💐. Bei #SchlagDenStar tritt @dagibee am Samstag gegen Jasmin Wagner an. Wir freuen uns auf ein sportliches Duell von Power-Frauen. #SdS pic.twitter.com/NkePjmJHpa — ProSieben (@ProSieben) March 20, 2020

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Hummels begründet Absage mit Corona

Auf Instagram hatte Hummels am Freitag verkündet: “Leider muss ich ‘Schlag den Star’ morgen absagen! Die Gesundheit geht vor, und ich möchte nicht verantwortlich sein, dass jemand durch mein egoistisches Handeln krank wird. Hallo 14-tägige Quarantäne. Ich bin trotzdem zutiefst traurig. Ich hätte euch gerne ein bisschen abgelenkt. Aber ich muss mich um meine Familie kümmern.”

In dem dazugehörigen Video erklärte Hummels, dass sich ihre Tante und ihr Onkel mit dem Coronavirus infiziert haben. “Da wir in meiner Familie alle sehr engen Kontakt haben, hatte ich ein schlechtes Gefühl, den Ludwig bei Oma und Opa und meiner Schwester zu lassen”, erklärt Hummels die Situation. Bei Ludwig handelt es sich um ihren Sohn. Sie wolle sich nun selbst auch auf Corona testen lassen und in eine 14-tägige Quarantäne gehen, “weil ich einfach nicht so verantwortungslos sein möchte und irgendjemanden anstecken möchte, und es kann einfach sein, dass ich den Virus in mir trage”.

Bereits am Vormittag hatte Pro7 erklärt, die Show deshalb nicht abblasen zu wollen. Stattdessen habe man für Ersatz gesorgt.

RND/msc