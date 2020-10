Tim Wiese wird Kandidat bei “Schlag den Star”

Anzeige

Anzeige

Was hat sich Tim Wiese nicht schon alles erkämpft – zumindest aus sportlicher Sicht: Er wurde Fußballweltmeister und Europameister, schlug sich tapfer im Ring und stählte seinen Körper auf Profiniveau. Der ehemalige Torhüter und langjährige Spieler bei Werder Bremen hat wieder mal Lust, sich im Kampf zu messen. Diesmal tritt der 38-Jährige bei der Pro7-Spielshow “Schlag den Star” an.

Das Stream-Team Was läuft bei den Streamingdiensten? Was lohnt sich wirklich? Die besten Serien- und Filmtipps für Netflix & Co. gibt‘s jetzt im RND-Newsletter „Stream-Team“ – jeden Monat neu. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Abonnieren Abbestellen Abonnieren Mit RND-Konto abonnieren

Verbaler Schlagabtausch schon vor dem Duell

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Es geht um Coach gegen Spieler, Football gegen Fußball. Wieses Gegner am 24. Oktober ist NFL-Experte und Footballcoach Patrick Esume. Der 46-Jährige zeigte sich auf ran.de bereits siegessicher: “Ach, der Tim Wiese. Fleischige Arme, gezupfte Augenbrauen und zu enge Jacken werden ihm an diesem Abend leider nicht helfen!” Eine solche verbale Vorlage verwandelt ein guter Fußballer natürlich sofort: “Seit wann ist der Coach besser als der Spieler? Ich werde so schnell mit dir fertig sein, dass du weder Wechselklamotten noch Dusche brauchst!”

Klappern gehört zum Geschäft: Das weiß insbesondere Tim Wiese, der als Wrestler unter dem Namen “The Machine” kämpfte und dort gelernt hat, wie man sich in einer großen Show bestmöglichst verkauft. Auf den Mund gefallen war Wiese allerdings auch zu seinen aktiven Fußballzeiten noch nie.

Der Zuschauer kann sich bei dieser Livesendung auf zumindest einen geübten Sprücheklopfer verlassen. Durch die Show führt Elton, an seiner Seite der Moderator Ron Ringguth. Natürlich werden Wiese und Esume an diesem Abend ihre Muskel spielen lassen, schließlich geht es nicht nur um die Ehre, sondern auch um viel Geld. In bis zu 15 Runden treten die beiden im direkten Duell gegeneinander an. Der Gewinner bekommt 100.000 Euro. Produziert wird “Schlag den Star” von der TV-Firma von Stefan Raab.

“Schlag den Star” am Samstag, 24. Oktober 2020, um 20:15 Uhr, live auf Pro7.