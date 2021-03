Schlaflos in Wien – der neue „Tatort“ mit Eisner und Fellner

Anzeige

Korruption, Kungelei, Vetternwirtschaft und dazu viel gut geölter, grantelnder Wiener Schmäh – davon lebte in den letzten Jahren der Wiener-„Tatort“. Und seit Bibi Fellner (Adele Neuhauser) 2010 als weiblicher Major zum Team stieß, hat sich die Laune des vorher so griesgrämigen polizeilichen Oberstleutnant Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) merklich verbessert. Was den Filmen auch richtig gutgetan hat.

In Eisners 50. Fall bleibt der Humor außen vor

Doch nun ausgerechnet in Eisners 50. Fall „Die Amme“ gibt es tatsächlich rein gar nichts zu lachen, weder für die Zuschauer noch für die beiden Ermittler. Und auch der komödiantische Sidekick Fredo (Thomas Stipsits) gehört leider nicht mehr als Assistent zum Team, sondern ist ersetzt worden durch Meret Schande (Christina Scherrer). Sie hat allerdings noch keine rechte Bindung zum gut eingespielten Hauptdarstellerduo und wird sogar am Anfang von der unter Schlaflosigkeit leidenden Fellner zusammengestaucht.

Der erzählte Fall selbst ist auch wie schon zuletzt der Kölner „Tatort“ kein Stimmungsaufheller am Sonntagabend, sondern ein deprimierender düsterer Psychokrimi. Es geht um Frauenmorde, entführte Kinder und einen sonderbaren Killer (Max Meyer). Seine Motive bleiben jedoch im Dunkeln oder werden womöglich, wie leider vieles in diesem Film, in alter Hans-Moser-Tradition wienerisch vernuschelt. Und der Zuschauer kennt schon nach wenigen Minuten den Täter, weiß bald auch, dass er sich für seine Taten als Frau verkleidet, was jedoch meist eher absurd, als überzeugend wirkt. Gegenüber den von ihm entführten Kindern spielt er dann die Rolle einer Amme, die nur das Beste für die Kleinen möchte. Auch da bleibt die Frage nach dem Warum ungeklärt.

Trotz offener Fragen bleibt der „Tatort“ spannend

Selbst am Ende sind nahezu alle Fragen offen und die Zuschauer schwer betroffen, dennoch ist der Film trotz seiner Unübersichtlichkeit faszinierend, spannend, und der Anfang liefert sogar einen furchteinflößenden Albtraum besonders für alleinlebende Frauen. Da klingelt es also spätabends an der Tür. Jana Gruber, die Wohnungsinhaberin, öffnet und wird sofort von einem Faustschlag brutal getroffen. Kurz danach sind schon Fellner und Eisner vor Ort, und als letzterer den Tatort mit der dort liegenden erstochenen Frau besichtigt, flucht er nur deprimiert „Scheiße“. Und viel besser lässt sich das blutige Geschehen in dieser Wohnung auch nicht zusammenfassen.

Vor allem als sich dann auch noch herausstellt, dass die Frau, eine Prostituierte, dort mit ihrem Sohn zusammengelebt hat, der Kleine nun verschwunden und wahrscheinlich vom Mörder entführt worden ist. Danach beginnt die übliche und genreüblich gezeigte Ermittlungsarbeit und parallel dazu sieht man, mit welch merkwürdig sadistischer Zuneigung sich der offenbar arg gestörte Mörder um den Jungen kümmert. Bald stellt sich auch noch heraus, dass er ein Serientäter ist, der für zwei ganz ähnliche Fälle verantwortlich ist.

Wettlauf um das Leben der Kinder

Daraufhin beginnt der zwar handelsübliche Wettlauf um das Leben der verschwundenen Kinder, der hier trotz aller Klischees jedoch erstaunlich packend inszeniert ist – obwohl der guten Bibi dabei ständig die Augen zufallen. So müde und kaputt hat sie jedenfalls noch nie in einem „Tatort“ ausgeschaut. Fälle wie dieser rauben ihr nämlich den Schlaf und machen sie so fix und fertig, dass man gar um ihre weitere Zukunft in dieser Krimi-Reihe fürchten muss.

Und während sie sich schlaflos im Bett wälzt, ermittelt Eisner derweil auf eigene Faust. Dabei läuft ihm sogar der Mörder über den Weg, der sich ihm gegenüber als verdeckter Drogenermittler ausgibt. Und dabei macht der erfahrene Eisner einen unerklärlichen Fehler. Oder geht auch hier die Erklärung im Nuscheln unter?

Das Überraschende und das Angenehme an diesem Film ist jedoch, dass der Regisseur Christopher Schier und der Drehbuchautor Mike Majzen auf Deutungen verzichten.