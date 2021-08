Schauspielerin Natalia Wörner: „Man sieht Frauen allmählich gelassener beim Älterwerden zu“

Anzeige

Natalia Wörner wurde am 7. September 1967 in Stuttgart geboren, sie wuchs in einem reinen Frauenhaushalt auf. Nach dem Abitur arbeitete sie als Model in Paris, Mailand und New York. Die Rückkehr nach Deutschland folgte 1990. Ihren Durchbruch als Schauspielerin hatte sie 1994 mit dem Kinofilm „Die Sieger“ von Dominik Graf. Nun ist sie in „Um die 50“ zu sehen: Die Fortsetzung von „Um die 30“ ist eine Komödie über das Älterwerden und läuft an diesem Montag, 30. August, ab 20.15 Uhr im ZDF. Im RND-Interview spricht Wörner darüber:

Frau Wörner, der Film „Um die 50“ knüpft an die Serie „Um die 30“ an und erzählt, was aus den Protagonistinnen und Protagonisten geworden ist. Wie fanden Sie die Idee, nach rund 25 Jahren eine Fortsetzung zu drehen?

Natalia Wörner: Die Idee war eigentlich nicht neu. Bei „Um die 40“ hat es aus unterschiedlichen Gründen leider nicht geklappt, dafür aber bei „Um die 50“ – und darüber habe ich mich sehr gefreut. Dass wir uns alle wiederbegegnen und sich das reale Leben in den Figuren, aber auch in den Schauspielern widerspiegelt – das gab uns die Möglichkeit, in schönster Normalität mit Themen wie dem Älterwerden, Ehen, Freundschaften oder verschlungenen Biografien umzugehen.

Der Film hat einen melancholischen Grundton, viele Träume der Helden sind geplatzt, Ehen gescheitert …

Alles andere wäre nicht glaubwürdig – damit hätten wir uns alle nicht wohlgefühlt. Wir haben diesen Film im ersten Corona-Jahr gedreht, in dem man ja mit einer existenziellen inneren Verfassung auf das Leben geschaut hat, auf die eigene Biografie, auf das, was Bestand hat. Niemand von uns kommt an der Erkenntnis vorbei: Das Leben ist vergänglich, es ist voller Überraschungen, es hat Chancen, die man nutzen soll – und es hat auch eine Melancholie als Grundton.

Sind Sie jemand, der gerne zu Klassentreffen geht?

Da ich selbst so eine versprengte Schulbiografie habe, war ich noch nie auf einem Klassentreffen – ich habe ja allein dreimal das Gymnasium gewechselt. Ich werde von den Schulen immer wieder eingeladen und konnte aus verschiedenen Gründen nie hin. Ich habe aber sozusagen lauter kleine Klassentreffen, weil ich gelegentlich Menschen treffe, die ich aus der Schulzeit kenne. So eine Zeitreise macht viel mit einem. Ich finde es grundsätzlich sympathisch, aber manchmal überfordert es mich auch, weil ich ganz unterschiedliche Klassenverbände erlebt habe und nicht mehr alles zusammenbringe.

Wären Sie gerne noch einmal 30?

Eigentlich nein. Ich habe auch kein Bedürfnis, gelebte Zeit zurückzudrehen. Wenn ich die magische Möglichkeit hätte und zurückreisen könnte, würde ich wohl nichts anders machen. Ich fühle mich mit meinem Leben total authentisch, mit meiner persönlichen und beruflichen Entwicklung. Ich habe auch keine offenen Rechnungen mit mir selber. Ich habe noch ganz viel vor, ich finde das Leben so schön und bin so dankbar für viele Dinge, die ich erleben durfte, und für viele Begegnungen.

Ist für Sie das Glas immer halb voll und nicht halb leer?

Ich lebe mein Leben in vollen Zügen und will das gar nicht mit einem Label versehen. Halb voll oder halb leer – das ist eine Frage der Lebenseinstellung. Natürlich merke ich wie alle Menschen, dass ich älter werde – aber ich finde Älterwerden spannend. Gerade für uns Frauen steckt auch ein Potenzial drin, das wir insgesamt gesehen bislang noch nicht ausgekostet haben.

Viele Frauen empfinden die Jahre um die 50 als eine Phase des Umbruchs.

Das klingt für mich wie etwas, das bricht, um dann eine neue Richtung zu nehmen. Ich erlebe das so nicht: Es kommen neue Aufgaben auf einen zu, ja. Ich bin aber im Widerstand dagegen, dass die Äußerlichkeiten ständig hervorgehoben werden, was Frauen angeht. Aber dieses Narrativ ändert sich im Moment ja auch. Man sieht Frauen allmählich liebevoller und auch gelassener beim Älterwerden zu, als es uns die Gesellschaft bisher aufgenötigt hat.

Ihr Ratschlag an Ihre Altersgenossinnen?

Ich finde es wichtig, dass wir Frauen das vorleben, was wir auch selber sehen wollen, nämlich Frauen, die in ihrem Älterwerden nicht weniger schön werden – so wie Männer auch. Dieses Gerede von „Männer werden interessanter, Frauen werden alt”, das kann man getrost lassen.