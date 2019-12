Schauspieler Walter Sittler: “Ich weiß nicht, ob ich aufrühren will”

Anzeige

Walter Sittler, Sie haben kürzlich den Ehrenpreis des Landes Baden-Württemberg erhalten …

Ach Ehre, das ist einfach ein Preis fürs Lebenswerk, dem man ein wohlklingendes Etikett angeheftet hat. Über den Preis selbst habe ich mich sehr gefreut, aber bei dem Wort „Ehre“ werde ich ein wenig misstrauisch. Ich halte es mit Hamlet: „Behandelt jeden nach seinem Verdienst – wer wäre da vor Schlägen sicher?“

Fühlt man sich bei solchen Ehrungen älter als nötig?

Ich möchte keinen Tag jünger sein.

Gibt’s irgendwas, das Sie bereuen?

Beruflich gab es gewiss den einen oder anderen Film, den ich besser nicht gemacht hätte – weil mich der Regisseur oder der Drehort mehr interessiert hat als das Buch. Aber das weiß man oft erst im Rückblick.

Beim Stichwort Drehort klingelt sofort die „Traumschiff“-Glocke.

Die Geschichte war ziemlicher Blödsinn, aber landschaftlich traumhaft und sehr erfolgreich. Ich will halt keine Effekthascherei jenseits aller Wirklichkeit betreiben. Auch Effekte haben ihre Existenzberechtigung, aber den meisten Flitterkram kann man aus meiner Sicht weglassen.

Gilt das auch für den sehr zurückgenommenen „Kommissar und das Meer“?

Ja. Unser Vorteil ist da, dass wir die Welt darin weder strikt in Gut und Böse einteilen noch durch besonders drastische Taten erschrecken wollen. Diese Art Krimi sorgt am Ende ja für Verlierer auf beiden Seiten.

Sofern der Täter gefasst wird.

Keine Sorge, wir haben in 27 Fällen 100 Prozent Aufklärungsquote! Das ist gemessen an der Realität etwas hoch, aber darüber hinaus bleibt alles im Bereich des Möglichen. Und gerade da ist uns wichtig, selbst die Gegenseite als normale Menschen darzustellen. Wäre das Böse sofort sichtbar, könnte man es leicht besiegen. Meine Aufgabe als Schauspieler ist es da, zwischen gewöhnlich und außergewöhnlich Bruchstellen sichtbar zu machen – und das gilt explizit auch für meinen Robert Anders. Der ist ja weder perfektionistischer Wolf noch Familienmensch, sondern bereit, in seinen Beruf vieles, aber nicht alles zu investieren.

Ist diese Normalität die Drehbuchvorgabe oder ein persönliches Anliegen?

Beides. Robert zeigt zum Beispiel relativ viel Privatleben in der Reihe, gibt also einiges preis, aber nichts davon ist wirklich krass. Er ist ein normal ambitionierter Mann mit gesundem Gerechtigkeitsempfinden. Das mag ich.

Würden Sie dennoch gern öfter mal exaltiertere Rollen spielen als die, in denen man Sie meistens sieht?

Ach, wenn das Drehbuch gut ist, spiele ich Ihnen, was immer Sie wollen. Und am Theater tue ich das auch; im Fernsehen dagegen ist das Rollenspektrum naturgemäß begrenzter.

Naturgemäß?

Die Menschen erkennen einen dort schnell als das, was man meistens verkörpert. Es war für viele daher schon schwer verständlich, den streitsüchtigen Dr. Schmidt aus „Nikola“ neben dem netten Herrn Schäfer aus „Girl Friends“ zu akzeptieren. „Sie waret do immer so nett“, hieß es häufig. Deshalb bleibe ich der Bühne treu.

Woher rührt das Aufrührerische der streitbaren Privatperson Sittler dann?

Ich weiß gar nicht, ob ich aufrühren will. Bei meinem Engagement gegen Stuttgart 21 zum Beispiel ging es nicht um Aufruhr, sondern Aufdeckung haltloser Versprechen, also bewussten Unsinn derjenigen, die von der Unwahrheit wirtschaftlich profitieren.

Können Sie in solchen Situationen, wenn man dauernd gegen Mauern der Irrationalität anläuft, so verbissen werden, wie man es von Kommissar Anders eher nicht kennt?

Nein, denn vom Typ her bin ich jemand, der nicht gegen die Mauer läuft, sondern einen Weg dran vorbei sucht.