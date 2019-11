Schauspieler verrät: Darum endet Donna Leons “Commissario Brunetti” im TV

Anzeige

Bislang hat Donna Leon 28 Kriminalromane über Commissario Brunetti geschrieben - doch verfilmt werden wohl nur 26. Am 1. Weihnachtstag zeigt die ARD die vorerst letzte Folge der beliebten Krimi-Serie.

Nun hat Karl Fischer, der den kultigen "Sergente Lorenzo Vianello" spielt in einem Interview erzählt, warum die neue Folge nun die letzte sein wird. Zu "Bild" sagte er: "Am Ende war es schwierig, die teils 400 Seiten langen Buchvorlagen so in 90 Minuten umzusetzen, wie es der Autorin wohl gefallen hätte." Klingt, als wäre die Autorin selbst nicht immer zufrieden mit der Verfilmung gewesen...

Fischer über das Ende der Reihe: "Ich habe davon vor zwei, drei Monaen erfahren. Wir wollen uns mit dem Team noch einmal zum Essen treffen und es ausklingen lassen."

RND/lob