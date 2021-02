Schauspieler Harald Krassnitzer: „Ich habe eine politische Haltung, aber die ist nicht radikalisiert“

Anzeige

Herr Krassnitzer, Sie spielen in „Tödliche Gier“ einen Pastor, der wegen seiner politischen Haltung von vielen als unbequem wahrgenommen wird. Würden Sie sich auch als unbequemen Schauspieler mit politischer Haltung bezeichnen?

Nein, eigentlich nicht. Ich habe eine politische Haltung, aber die ist nicht radikalisiert, sondern konsensorientiert und diskussionsfreudig. Ich nehme mein Recht in Anspruch, zu bestimmten Dingen eine Meinung zu haben. Das würde ich nicht als unbequem bezeichnen, sondern als wünschenswert.

Was ist bei Ihrer Figur anders?

Ihm fehlt vielleicht eine Fähigkeit: Er ist nicht konsensfähig. Er vertritt seine Ansicht bis zu einem bestimmten Punkt doch radikal. Er will immer nach seinen Prinzipien handeln und denen nicht widersprechen. Das hat wenig Spielraum. Man eckt sofort an, wenn man jemandem begegnet, der eine andere Meinung hat. Das ist auch das Spannende an der Figur, dass sie an ihrer Prinzipientreue scheitert. Im Verlauf der Geschichte sehen wir, dass in dieser Familie nichts heile ist und nichts so läuft, wie der Pastor es predigt. Wenn es so wäre, dass er seine Feinde liebt oder mit Liebe die Dinge klärt, dann gäbe es keine drogensüchtige Tochter und keinen verzweifelten Sohn. Dann gäbe es auch keine Frau, die überlegt, sich scheiden zu lassen.

Wie ist das bei Ihnen: Können Sie abweichen von Ihren Prinzipien, wenn es erforderlich ist?

Das Wort „Prinzipien“ ist ein ganz starrer Begriff. Man muss immer mehrere Seiten einer Medaille anschauen und es gibt immer ein Gegenüber, das in einer anderen Situation steckt. Da helfen Prinzipien nicht weiter, das sind starre Ideologien. Und wo starre Ideologien uns hingeführt haben oder hinführen, haben wir mehrmals in der Geschichte erlebt. Da gibt es keine Konsensfähigkeit mehr, keine Einigkeit mehr über das, wie man bestimmte Lebensräume gestaltet. Da gibt es nur noch eine gnadenlose Linie. Wir konnten das ja in letzter Zeit durchaus sehr oft beobachten.

Gerade in der Corona-Zeit zeigt sich das auch – da gibt es die einen, die Corona leugnen und die Maßnahmen komplett ablehnen, und dann wiederum die, denen die Maßnahmen nie weit genug gehen …

Ich tue mich wirklich schwer mit Menschen, die sagen, Corona gebe es nicht und das sei alles eine Weltverschwörung. Da hört die Konsensfähigkeit auf. Dieses Phänomen des Abtauchens in Scheinwelten erleben wir ja nicht nur bei Corona. Wir haben es zuletzt auch bei den amerikanischen Wahlen wahrgenommen. Das hat schon eher mit einer Krankheit zu tun. Nichtsdestotrotz muss man sich anschauen, warum Menschen eher bereit sind, an irgendeinen Humbug zu glauben, als Vertrauen in demokratische Institutionen oder wissenschaftliche Erkenntnisse zu haben.

Wie erklären Sie sich das denn?

Das hat sicherlich auch damit zu tun, dass viele Menschen im Verlauf der letzten Jahrzehnte ihre Zugehörigkeit verloren und das Gefühl haben, nicht mehr gehört und wahrgenommen zu werden. Sie fühlen sich vernachlässigt oder sind permanent enttäuscht von einer Gruppe. Aber das löst sich nicht dadurch, dass man sich einer Gruppe anschließt, die auf Märchenstunden beruht. Da braucht man andere Lösungen.

Zurück zum Film: Eine alte Dorfbewohnerin gibt dem Pastor den Tipp, Politisches nicht auch noch in der Kirche zu erzählen. Finden Sie, politische Themen gehören in die Kirche?

Ich glaube, dass Kirche durch und durch politisch ist, weil es um zentrale Fragen rund um Menschen geht. Es geht immer um eine Form von Gerechtigkeit, Nächstenliebe oder Wahrnehmung seines Umfelds, und darum, wie wir gemeinsam leben können. Das ist die grundpolitischste Haltung schlechthin. Mittlerweile sehen wir auch, dass kirchliche Institutionen sich stark bei der Armutsbekämpfung oder der Betreuung sozial Schwächerer einsetzen. Wenn man mal die ganzen Skandale der letzten Jahre ausklammert, findet da über weite Strecken gute Arbeit statt.

„Tödliche Gier“ läuft am Mittwoch, 24. Februar, um 20.15 Uhr im ZDF.