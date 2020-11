Sat.1 zeigt Heiligabend wieder „Kevin - Allein zu Haus“

Anzeige

Anzeige

Berlin. Zum siebten Mal in Folge läuft bei Sat.1 dieses Jahr an Heiligabend zur besten Sendezeit derselbe Film: „Kevin - Allein zu Haus“ mit Macaulay Culkin als kleiner Junge, den die Familie bei der Abreise in den Weihnachtsurlaub vergisst. „Was wäre Weihnachten in Sat.1 ohne den Kultfilm „Kevin - Allein zu Haus“?“, sagt eine Sendersprecherin der Deutschen Presse-Agentur.

Das Stream-Team Was läuft bei den Streamingdiensten? Was lohnt sich wirklich? Die besten Serien- und Filmtipps für Netflix & Co. gibt‘s jetzt im RND-Newsletter „Stream-Team“ – jeden Monat neu. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Abonnieren Abbestellen Abonnieren Mit RND-Konto abonnieren

„Seit 2012 zeigen wir jedes Jahr Macaulay Culkin an Heiligabend. Lediglich 2013 hat Sat.1 an Weihnachten eine einmalige Pause eingelegt, was bei unseren Zuschauern gar nicht gut ankam.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Vor 30 Jahren erstmals in den US-Kinos

Anzeige

Die im Original „Home Alone“ betitelte Weihnachtskomödie kam am Montag (16.11.) vor 30 Jahren in den USA ins Kino. In der deutschsprachigen Schweiz startete der Film am 19. Dezember 1990, in Deutschland am 17. Januar 1991, in Österreich am 18. Januar '91.