„Sarah Kohr – Stiller Tod“ im ZDF: eine Actionheldin wie aus dem Popcornkino der 80er und 90er

Oh Mannomann! Da hat Hamburg mal wieder mächtig Glück gehabt. Fast wäre es mitten in der Hansestadt zu einem Anschlag mit dem Giftgas Sarin gekommen, wenn nicht im allerletzten Moment Sarah Kohr, die Frau für ganz besonders heikle Fälle, dies verhindert hätte. Und wie! Das kann sich wahrlich sehen lassen. Wer bisher die ZDF-Reihe mit dieser fürs deutsche Fernsehen ungewöhnlichen Actionheldin verpasst hat, hat was versäumt. Vorausgesetzt, er (und natürlich auch sie) hat ein Faible für das Popcornkino der Achtziger- und Neunzigerjahre.

Wie einst etwa Bruce Willis in seinen Filmen prügelt und schießt sich diese äußerlich eher unscheinbare Frau durch ihre Fälle, trägt dabei auch ein dafür offenbar unvermeidbares weißes und bald blutverschmiertes Unterhemd. Sie ist stets bereit, notfalls ihr eigenes Leben zu opfern, kann sogar wie in ihrem aktuellen Fall „Stiller Tod“ (27. September, 20.15 Uhr, ZDF, Regie: Christian Theede) problemlos einen Panzer lenken. Nur die coolen Sprüche ihrer meist amerikanischen Vorbilder vermisst man ein wenig.

Sarah Kohr hat auch eine verletzliche Seite

Das macht aber nichts, dafür hat der Drehbuchautor dieser Reihe, Timo Berndt, ihr auch noch eine ganz andere Seite auf den Leib geschrieben – eine verletzliche, leicht melancholische Seite, über deren Hintergründe man in diesem Fall so einiges erfährt. Diese Kampfmaschine ist auch nur ein Mensch, aber was für einer. Jedenfalls ist man beim Anschauen ihrer Filme immer wieder überrascht, dass das angeblich so vergreiste ZDF mit dieser Figur voll und ausschließlich auf Action setzt, also auf lockere und spannende Unterhaltung. Dazu gibt es stets eine recht prominente Schauspielerriege, die die Chance hat, so richtig die Sau rauszulassen – beispielsweise Kai Wiesinger, der in die Jahre gekommene Schwiegermuttertyp, der endlich mal böse in die Kamera gucken darf.

Die eigentliche Sensation ist allerdings trotzdem Lisa Maria Potthoff in der Titelrolle als Sarah Kohr, die auch in ihrem sechsten Fall fast alle Stunts – und davon gibt es reichlich – selbst ausgeführt hat. Und die offensichtlich auch diverse asiatische Kampfsportarten beherrscht. Das beweist sie in gleich zwei rasant choreografierten Prügelszenen mit dem Bösewicht des Films, Aleksandar Jovanovic, der ebenfalls ordentlich austeilen kann. Die anderen Halunken in diesem Film sind dagegen rechtsradikale Dumpfbacken, die sich genauso benehmen.

Geiselnahme in der Giftgasfirma

Doch worum geht‘s nun eigentlich? „Stiller Tod“ beginnt mit einem wilden Prolog, der eigentlich mit dem unausweichlichen Tod der Heldin endet. Danach folgt eine gut 80-minütige Rückblende, die die Vorgeschichte erzählt: Schauplatz ist eine Hamburger Firma, die darauf spezialisiert ist, Giftgas unter anderem aus dem Syrien-Krieg zu vernichten. Ein junger Mitarbeiter zeigt seiner Freundin gerade, wie das vonstattengeht. Plötzlich jedoch zieht die Frau eine Pistole, nimmt den gerade eine Giftgasgranate entschärfenden Chef ihres Freundes, Hartmut Distel (Wiesinger), als Geisel und flüchtet dann mit ihm und dem Giftgas.

Ein Fall natürlich für Sarah Kohr, die schnell den Verdacht hat, dass an der Geschichte etwas nicht stimmt. Und damit recht behalten soll. Der Fall ist recht komplex – wenn auch nicht immer ganz schlüssig konstruiert. Doch das sollte man von einem Actionfilm auch gar nicht erwarten. Schließlich geht‘s hier vor allem darum, dass sich die Heldin brillant in Szene setzen kann – und diesen Job macht Sarah Kohr einfach gut. Nur eines fragt man sich die ganze Zeit: Wie konnte sich diese Frau bloß mal in ihren verheirateten Vorgesetzten (Herbert Knaup), den stoffeligen Staatsanwalt, verlieben? Das muss unbedingt in den kommenden Folgen geklärt werden.

„Sarah Kohr – Stiller Tod“ läuft am 27. September ab 20.15 Uhr im ZDF.